« Ce guide n’apprend pas à nager, mais à se débrouiller dans l’eau. » Maxime Ferez est maître-nageur depuis dix ans. Et pour ce Nordiste de 33 ans, la noyade des jeunes enfants n’est pas une fatalité. C’est pourquoi il a imaginé un guide en seize étapes, baptisé « Les Petits Poissons Nageurs » pour apprendre aux gamins, à partir de 3 ans, à se familiariser avec l’univers aquatique. Une initiative salvatrice quand on sait qu’en général, un quart des noyades accidentelles concerne les moins de 6 ans.

Car avec l’arrivée de l’été émerge le spectre de la noyade. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2018, 443 noyades accidentelles avaient touché les moins de 6 ans provoquant 35 morts. En 2021, année de la dernière enquête, le nombre était en baisse (265 noyades dont 20 décès), mais l’épidémie de Covid-19 avait également limité les départs en vacances.

Surveillance et apprentissage

Cette situation incite, depuis plusieurs années, les ministères chargés de la Santé et des Sports à lancer des campagnes de prévention axée sur les bons gestes à adopter pour une surveillance efficace des baignades avec enfants. D’autant que la moitié de ces noyades surviennent dans les piscines familiales.

Maxime Ferez travaille sur un autre biais, celui de l’apprentissage de la natation, mais de façon particulière. « Les parents ont souvent tendance à brûler les étapes quand ils veulent apprendre à leur enfant à nager, explique-t-il à 20 Minutes. L’important n’est pas qu’ils maîtrisent une nage codifiée comme le crawl ou la brasse mais qu’ils puissent être rapidement à l’aise dans l’eau. »









Premier constat : la pénurie de maîtres-nageurs depuis quelques années. « Au collège, un enfant sur deux n’est pas autonome dans l’eau et se montre incapable de revenir sur le bord, s’inquiète Maxime Ferez. Beaucoup d’enfants, hélas, ne fréquentent pas ou trop peu la piscine pendant leur scolarité, car les séances sont souvent très compliquées à organiser, faute de structures. »

« Apprendre à évoluer dans l’eau et non au-dessus »

En plus, les séances de bébé nageur mises en place dans certaines piscines municipales ont été fortement perturbées avec le Covid-19, puis la hausse de l’énergie. Les températures de l’eau ont dû être baissées pour faire des économies, au détriment du confort des jeunes enfants. Ce guide pédagogique tombe donc à point nommé pour les parents qui souhaitent enseigner par eux-mêmes les gestes indispensables pour éviter la noyade. « Il ne s’agit pas de voler le travail des maîtres-nageurs mais de donner quelques clés rudimentaires : apporter la confiance à un enfant en évitant un langage négatif et lui apprendre à mettre la tête sous l’eau, par exemple », souligne-t-il. Le principal conseil qu’il donne est de se passer des moyens de flottaisons. « Il faut apprendre à évoluer dans l’eau et non au-dessus », précise-t-il.

Cet apprentissage « sans brassard » s’est développé dans les écoles primaires depuis les années 1970. Il est qualifié de naturel « dans la mesure où il expose les propriétés de l’eau à celles du corps humain en capacité de flotter naturellement et de se déformer pour glisser et se propulser de manière autonome », selon les théories d’Alain Vadepied, un prof d’éducation physique qui a travaillé sur le sujet.

A coups d’exercices progressifs, ce manuel pratique est donc censé aider à développer l’aisance aquatique et à découvrir les plaisirs de la nage. A chaque étape, l’enfant a un petit coloriage à réaliser pour valider de manière ludique l’acquisition de chaque compétence. « C’est un guide que j’ai conçu dans mon coin, sur la base de ma propre expérience », indique le maître-nageur. Il envisage de créer aussi un e-learning en filmant les progrès de sa fille de 2 ans et demi.