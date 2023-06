Un grand saut dans la littérature. Ce jeudi matin, 547.146 élèves de 1re passent les épreuves anticipées de français du bac en filières générale et technologique. En filière générale, le sujet du commentaire concerne un texte de Diderot, Salon. En dissertation, les candidats ont le choix entre : « Le plaisir de lire Manon Lescaut ne tient-il qu’au récit d’une passion amoureuse ? », « Peut-on lire La Peau de chagrin comme le tableau d’un monde exténué ? » et « Peut-on considérer Sido et Les Vrilles de la vigne comme des œuvres de l’émerveillement ? ».

Théophile Gautier, Philippe Meirieu, Anne-Marie Lecoq et Isabelle Gras

En filière technologique, le commentaire porte sur La Morte amoureuse de Théophile Gautier. Les élèves doivent aussi faire une contraction de texte et un essai en rapport. En choisissant l’un des trois extraits qui les inspirent le plus. Un texte de Philippe Meirieu, Résister aux algorithmes, avec ce sujet d’essai : « La "bonne éducation" est-elle celle qui apprend à douter, à remettre en question ses certitudes ? ».

Ou un texte d’Anne-Marie Lecoq, Physiognomonie, accompagné de ce sujet d’essai : « Pour connaître la nature humaine, peut-on se contenter de portraits physiques ? ». Ou bien encore, un texte d’Isabelle Gras, Et pourtant, elles créent !, accompagné de ce sujet d’essai : « Selon vous, écrire suffit-il à rendre visibles celles et ceux qui ne le sont pas ? ». Ils ont 4 heures pour composer, de 8 heures à midi. Bonne chance à eux !