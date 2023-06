Elisabeth Borne ne veut pas d’une nouvelle Lindsay. Après le suicide de l’adolescente de 13 ans dans le Pas-de-Calais, la Première ministre veut une « une réponse interministérielle d’ici juillet », ferme et rapide, annonce-t-elle dans un entretien au Figaro. Une première réunion a eu lieu ce jour, selon le compte Twitter du ministre de l’Education nationale Pap Ndiaye, membre de cette cellule avec le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, son homologue de la Justice Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Santé François Braun et le secrétaire d’Etat au Numérique Jean-Noël Barrot.

« Nous sommes déterminés à agir à tous les niveaux. Les plaintes doivent être facilitées et les sanctions être à la hauteur. Je veux bâtir une réponse interministérielle d’ici juillet car il y a le harcèlement dans les cours de récréation mais aussi la partie immergée sur les réseaux sociaux que nous ne voyons pas », a fait valoir la cheffe du gouvernement dans cet entretien. « Il s’agit aussi de responsabiliser les parents. La communauté éducative ne peut pas être la seule à agir », a poursuivi Elisabeth Borne.





Une heure de sensibilisation sur le harcèlement scolaire

Accusé d’avoir tardé à réagir face au drame et aux mises en cause de la famille, le gouvernement dont le ministre de l’Education nationale multiplie les annonces. Une heure de sensibilisation sur « le harcèlement et réseaux sociaux » a été organisée à la hâte dans les collèges cette semaine, une « réponse immédiate face au choc » pour la Première ministre. Elisabeth Borne a annoncé vouloir faire du harcèlement la « priorité absolue » pour la rentrée 2023, Pap Ndiaye promet lui une « grande campagne de prévention » toujours pour septembre prochain.