Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

En se rendant dans la Vienne ce jeudi, Elisabeth Borne va tenter de répondre aux besoins des habitants des zones rurales. La Première ministre arrive pour cela avec sous le bras son plan « France ruralités », dont les contours ont été dévoilés mercredi. D’une quarantaine de mesures, celui-ci est « centré sur l’enjeu de l’équité territoriale », c’est-à-dire, selon Matignon, assurer « à tous les territoires et en particulier les territoires ruraux les mêmes opportunités ». Au total, le monde rural représente 22 millions d’habitants et 90 % de la superficie de l’Hexagone.

C’est un texte qui inquiète aussi bien la gauche que les associations de lutte contre le mal-logement. Le Parlement a définitivement adopté mercredi soir une proposition de loi de la majorité présidentielle durcissant les peines contre les squatteurs. Celle-ci va permettre de notamment accélérer les procédures en cas de loyers impayés. Le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti a défendu une rédaction « équilibrée, parce qu’elle renforce les droits des propriétaires sans remettre en cause la protection des occupants de bonne foi ». Mais pour le socialiste Denis Bouad, la proposition de loi « semble symbolique d’un certain aveuglement vis-à-vis de la crise du logement ». Dans son rapport annuel, la Fondation Abbé-Pierre a estimé à 330.000 le nombre de personnes sans domicile en France, soit 30.000 de plus en un an.

Les amateurs de football peuvent souffler : le Mondial féminin évite de justesse l’écran noir. La compétition, qui se déroulera du 20 juillet au 20 août, sera finalement visible sur des chaînes gratuites de télévision de 34 pays d’Europe. En France, M6 et France Télévisions ont annoncé mercredi l’achat en commun des droits. A peine plus d’un mois avant le coup d’envoi, en Australie et en Nouvelle-Zélande, c’est donc une longue bataille qui prend fin entre Gianni Infantino, président de la FIFA, déterminé à ne pas brader les prix et les diffuseurs européens, refroidis par les sommes demandées, bien trop élevées selon eux en regard des audiences et des recettes publicitaires attendues.