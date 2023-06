De notre envoyé spécial sur l’île de Bréhat,

« C’est vraiment magnifique, j’ai rarement vu un endroit aussi beau ! » Dans la vedette qui la ramène sur le continent, Marie, originaire de Niort, n’en revient toujours pas de sa virée de deux jours sur l’île de Bréhat. Située sur l’archipel du même nom, l’île, à seulement dix minutes en bateau de la pointe de l’Arcouest à Ploubazlanec (Côtes-d’Armor), a en effet des airs de paradis avec ses rochers de granit rose, ses eaux cristallines et son microclimat. Surnommée l’île aux fleurs, avec l’agapanthe et ses fleurs d’un violet intense comme emblème, Bréhat sert de refuge à de nombreuses stars comme Antoine de Caunes, Raphaël et Mélanie Thierry ou le comédien Antoine Duléry qui y possèdent tous une résidence secondaire.





Paradisiaque, l'île de Bréhat a été le premier site naturel à être classé en France en 1907. - J. Gicquel / 20 Minutes

Mais « la perle rose » attire aussi beaucoup de touristes avec 400.000 visiteurs par an. En ce mercredi de juin, ils sont ainsi plusieurs centaines de chanceux à profiter de cette journée ensoleillée pour arpenter les sentiers sauvages de l’île et admirer ses maisons fleuries et ses panoramas somptueux. Sur la place du bourg, la saison touristique a déjà bien commencé avec des terrasses de cafés et restaurants bien garnies. Mais en juillet et août, pendant la haute saison, ce lieu si paradisiaque peut vite se transformer en enfer. « C’est vraiment invivable, surtout au mois d’août », indique Annette, née sur l’île et qui « espère bien y mourir ». « Les touristes ne respectent rien, ils pensent que tout leur dû et ils vont n’importe où sur l’île sans faire attention à la nature », assure cette pétillante octogénaire. Pour les touristes, l’expérience bréhatine n’est pas non plus des plus agréables en plein cœur de l’été. « Ils piétinent sur des chemins bondés, ils ne trouvent pas de place pour manger ou boire un verre et repartent du coup frustrés », indique ce commerçant, qui préfère garder l’anonymat.

Un quota uniquement en semaine de 8h30 à 14h30

Comme tant de destinations idylliques, l’île de Bréhat se retrouve victime de son succès. Mais plutôt que de continuer à ouvrir les vannes de l’hypertourisme, son maire vient de prendre une décision assez radicale en instaurant une jauge pour limiter le nombre de visiteurs, comme c’est déjà le cas sur l’île de Porquerolles (Var) ou dans les calanques de Marseille. « On a atteint en 2021 et 2022 des pics à 6.000 personnes sur une journée, indique Olivier Carré. On ne pouvait pas continuer sur cette voie car cela devenait préjudiciable pour tout le monde. On a donc opté pour une stratégie du pas plus, mais mieux. »





En 2021 et 2022, des pics à 6.000 visiteurs sur une journée ont été enregistrés sur l'île. - J. Gicquel / 20 Minutes

A compter du 14 juillet et jusqu’au 25 août inclus, l’accès à l’île de Bréhat sera donc limité à 4.700 visiteurs par jour maximum entre 8h30 et 14h30 du lundi au vendredi. « Ce ne sera pas le cas le week-end où la fréquentation est moindre », précise Olivier Carré. Les habitants permanents, les résidents secondaires ainsi que les travailleurs ne seront pas non plus comptabilisés dans ce quota, faisant grimper le nombre de personnes présentes sur l’île à environ 5.300 personnes.

Les compagnies maritimes et les commerçants tirent la tronche

Dans son arrêté de police signé ce mercredi, l’élu s’appuie sur l’article L 360.1 du Code de l’environnement qui permet de restreindre l’accès à un site naturel pour éviter de le mettre en péril. Ce qui est malheureusement déjà le cas sur l’île de Bréhat, qui a été le premier site naturel classé en France en 1907. A l’extrémité de la pointe nord de l’île, au pied du phare du Paon, le flot de touristes piétinant les landes a en effet sacrément endommagé la végétation. « Surtout les randonneurs avec leurs bâtons de marche nordique, ils ravagent tout ceux-là », peste Quentin, un habitué des lieux. Outre l’aspect environnemental, le maire entend aussi via cet arrêté « préserver la qualité de vie » des 427 habitants qui habitent l’île à l’année et « offrir une meilleure expérience aux visiteurs. »

Sur l’île bretonne, la décision ne plaît bien sûr pas à tout le monde. Notamment aux trois compagnies maritimes qui assurent la desserte de Bréhat. Ce sera d’ailleurs à elles qu’incombera la responsabilité de faire respecter cet arrêté, chacune ayant un quota de passages journaliers à ne pas dépasser. « On fera aussi des comptages à l’arrivée des bateaux pour voir si c’est bien respecté », prévient le maire.









Du côté des commerçants, on tire aussi un peu la tronche. « Il est bien sympa le maire mais nous, on a une boutique à faire tourner, assure Laëtitia, cogérante d’un magasin de souvenirs. Et c’est grâce à la saison touristique que l’on peut maintenir notre autre boutique qui est ouverte toute l’année. » Certains comme Erwann, serveur au restaurant Le Shamrock, se montrent plus réservés. « Je ne suis pas sûr que cette jauge change grand-chose et que cela nous pénalise, assure-t-il. De toute façon, on a n’a pas besoin que cela devienne la Côte d’Azur ici ! » A la fin de la saison touristique, un bilan sera tiré de cette régulation. « On verra si on maintient ou non cet arrêté et si on doit élever ou abaisser la jauge », souligne le maire.