Paris-Hendaye, Lille-Nice, Rome-Catane… Bien trop souvent oublié des voyageurs, le train de nuit est pourtant une solution à beaucoup de destinations. Plus écologique, peu coûteux (Paris-Nice en couchette coûtant à partir de 29 euros), mais aussi plus mystique, il laisse souvent des souvenirs inoubliables. Pour Pierre, le train de nuit Lille-Nice a « une saveur particulière » : « C’est le temps de mon adolescence, le Walkman, la couverture SNCF… Je me souviens des passages à niveau qui me faisaient sursauter en pleine nuit. Le lever très tôt afin de découvrir les arrêts des gares du sud : Aix, Avignon, Toulon… Toute l’insouciance d’un gamin ravi de partir en vacances d’été. »

Angélique se souvient, elle, d’un voyage scolaire de France jusqu’en Sicile en 1996, tout cela à bord de trains de nuit. « Nous avons passé une première nuit dans un train français avec couchettes superposées, il a fallu tirer à la courte paille pour savoir qui allait avoir la chance de dormir sur le lit du haut, raconte-t-elle. Pour la deuxième nuit, de Rome jusqu’à Catane, ça a vraiment été magique ! Le train a fait des manœuvres pour rentrer dans un ferry. Nous nous sommes réveillés à l’aube sur le bateau et nous avons pu assister au magnifique spectacle du lever du soleil sur le pont. »

Jusqu’à récemment, Emma préférait encore prendre l’avion et dormir la tête contre le hublot. « Mais ça, c’était avant que je découvre le train de nuit, s’enthousiasme-t-elle. Etant malade dans tous les types de transports, sauf l’avion, je n’ai jamais aimé les voyages sur terre. Avec le train de nuit, pour la première fois de ma vie je n’ai pas fini le trajet malade ou avec un violent mal de tête. Mieux : j’ai super bien dormi ! Et en plus, j’ai fait la rencontre de mes camarades de chambre, des personnes seules et de tout âge avec des vies complètement différentes. C’est un vrai moment de partage. Je recommande fortement l’expérience ! »

S’endormir au rythme du train

Des camarades, Mathieu en a aussi rencontré lors d’un voyage Paris-Hendaye en 2012. « J’ai fait un tour au wagon bar et j’ai sympathisé avec des jeunes. Soudain, quatre personnes sont arrivées avec des tenues floquées ''Equipe de France''. Ils faisaient partie de l’équipe de France d’aviron et ils rentraient des JO de Londres où ils avaient décroché une médaille. On a discuté de leurs exploits, bu et ri toute la nuit. Au petit matin, on s’est quittés sur le quai à Hendaye, c’étaient vraiment des mecs sympas que je n’oublierai jamais », se souvient-il.

Passer la nuit au wagon-bar ou s’endormir « au son du balancement du train », Antony a fait son choix. « Je garde de mes voyages de nuit de magnifiques souvenirs. Les gens sont plutôt cool, on rigole toujours des imperfections, on ne râle pas, car on remarque que la SNCF a toujours le détail pour rendre le trajet plus confortable », raconte-t-il. De quoi donner envie de changer ses habitudes de voyage.