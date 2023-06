Comme à Bordeaux, Lille ou encore Lyon il y a une poignée de semaines, la venue de Gérard Depardieu, à Marseille cette fois-ci, passe mal. L’acteur est en effet attendu ce mercredi dans la salle du Silo pour un concert dans lequel il effectue des reprises de la chanteuse Barbara. Il est également attendu par des collectifs féministes qui dénoncent ces représentations alors que Gérard Depardieu est mis en examen pour « viols » et « agressions sexuelles » depuis 2020 pour des faits dénoncés par la comédienne Charlotte Arnould en 2018. En avril dernier, treize autres femmes l’accusaient également de violences sexuelles, dans une série de témoignages recueillis par Mediapart.









« Sa venue nous pose problème. Cela d’autant plus qu’il chante Barbara, qui a elle-même été victime de violences sexuelles et d’inceste qu’elle dénonçait notamment dans L’Aigle noir. Que cet homme reprenne ces chansons-là n’est pas tolérable », résume Iris, 32 ans, une Marseillaise membre du collectif Les assises Lesbiennes. Avec dix autres associations, elles ont signé une lettre collective adressée à la maire de Marseille demandant l’annulation de ce concert prévu au Silo, une salle de spectacle propriété de la ville.

« Gérard, l’aigle noir, c’est toi »

Les militantes entendent toutefois manifester leur opposition et leur colère et appellent à un rassemblement devant la salle de concert à 19 heures, une heure et demie avant le début du concert. Elle prévoit notamment de déployer une banderole portant ces mots : « Gérard, l’aigle noir, c’est toi ». « Notre but est au moins d’interpeller les passant et les spectateurs », poursuit Iris.

A Lyon, le 27 mai dernier, cinq militantes avaient fait irruption sur le devant de la scène, perturbant le bon déroulé du concert. En avril, à Lille, c’est l’accès à la salle, interdite par une centaine de manifestantes, qui avait retardé d’environ une heure le début du spectacle. La tournée de « Depardieu chante Barbara » est ainsi presque systématiquement perturbé. Sa production, Becker’s Prod, a dernièrement annoncé dans un communiqué que deux de ses dates, initialement prévues au Havre le 11 juin et à Chambéry le 14, ont été annulées. Cela pour des raisons de remplissage de salle, assurait la production au Parisien.