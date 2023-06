Sur Facebook, un montage viral, vu plus de 2,8 millions de fois, dénonce la diffusion dans la presse de photos trompeuses. Le post reprend une photo des célèbres alignements de menhirs de Carnac et la compare aux menhirs de modeste taille, détruits pour permettre la construction d’un magasin de bricolage. Mais cette comparaison ne convainc pas forcément : « Les photos que vous affichez comme "endroit réel" sont fausses et mensongères », s’énerve un internaute.





Capture d'écran du post viral sur Facebook montrant une photo diffusée dans les médias et une photo des menhirs détruits, de taille modeste. - Capture d'écran/ Facebook

Pourtant, cette photo est vraie. Elle date de 2015 et provient des archives de Ouest-France, qui l’a utilisée pour illustrer un des premiers sujets sur les menhirs détruits à Carnac. Et comme l’indiquent des extraits d’un article de Libération recopiés dans le post Facebook, des médias ont diffusé d’abord le 7 juin, sans forcément préciser qu’il s’agissait d’illustration, des images des alignements de Carnac. Les mégalithes du site, qui s’étend sur une surface de 4 km, vont de quelques centimètres à 6 mètres de haut. Les 39 blocs détruits dans la zone du chemin de Montauban, située à proximité du site, mesuraient entre 50 centimètres et 1 mètre.

20 Minutes est aussi concerné : nous avons diffusé par erreur sur nos réseaux sociaux le 7 juin une photo des alignements des menhirs de Carnac provenant de la base AFP, représentant des menhirs de haute taille. Ces posts ont depuis été supprimés et nous présentons nos excuses à nos lectrices et lecteurs. L’article « 39 menhirs de Carnac détruits pour construire un magasin de bricolage » est depuis illustré avec une photo réalisée sur place par notre journaliste Jérôme Gicquel, qui nous indique que « le chantier de construction du magasin est déjà bien avancé ».

Un ensemble « plus complexe d’interprétation »

Dans un communiqué publié le 7 juin, la Direction régionale des Affaires culturelles (Drac) de Bretagne a déclaré que l’intérêt archéologique des menhirs, découverts lors de fouilles en 2015 dans deux anciennes clôtures recouvertes de taillis, n’était pas établi.

Pour l’une, les blocs avaient « manifestement été déplacés pour construire le muret. Il ne s’agit donc pas d’une file de menhirs en place historiquement », souligne-t-elle. Tandis que l’autre ensemble était « plus complexe d’interprétation », poursuit la Drac. Les blocs de 0,50 à 1 mètre de haut étaient implantés plus profondément dans la terre. « Quatre d’entre eux présentaient les marques d’une usure en position dressée depuis très longtemps », complète l’institution.