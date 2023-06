Ce mercredi, plus de 500.000 élèves de terminale se frottent à la tant redoutée épreuve de philosophie du baccalauréat. Au programme, des dissertations sur « Le bonheur est-il affaire de raison ? » et « Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice ? » pour les élèves de fillière générale ; « L’art nous apprend-il quelque chose ? » et « Transformer la nature, est-ce gagner en liberté ? » pour ceux de filière technologique. Côté explication de texte, ils peuvent plancer respectivement sur du Claude Levy-Strauss ou du Adam Smith.

S'ils ont quatre heures pour rendre leur copie, 20 Minutes vous propose de tester vos connaissances sur quelques citations célèbres de philosophes en cinq minutes. Des grands penseurs de la Grèce antique à ceux de l'époque contemporaine, il faudra avoir réviser tout le programme pour espérer le 20/20.













Attention, pas le droit de tricher. Prêts ? Vous pouvez retourner vos copies !









Alors, avez-vous l’âme d’un ou une philosophe ? Dites-le-nous dans les commentaires, sous cet article.