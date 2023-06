Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est le grand jour pour les candidats du bac général et technologique. Ils vont en effet plancher dès 08 heures sur un des trois sujets (deux dissertations et un commentaire de texte) de l’emblématique épreuve de philosophie. Plus de 718.000 candidats passent le bac cette année dans l’Hexagone et dans les départements d’Outre-mer (un total en hausse de 1,3 % par rapport à 2022). Parmi eux, presque 19.000 candidats libres. Le candidat le plus jeune est âgé de 12 ans et le plus âgé a 76 ans.

L’histoire se répète pour Donald Trump. Pour la seconde fois en deux mois, un cortège de SUV noirs du Secret service a escorté mardi l’ancien président au tribunal, et pour la seconde fois, il a plaidé « non coupable ». Cette fois, c’est devant la justice fédérale, à Miami, qu’il avait RDV dans l’affaire des documents top secret de la Maison Banche pour laquelle il fait face à 37 charges. Dans la soirée, Donald Trump a dénoncé devant ses partisans, un « abus de pouvoir » du « ministère de l’Injustice ». Il a surtout promis de ne « jamais jeter l’éponge » et de rester candidat coûte que coûte à la présidentielle de 2024. Pour bien comprendre les enjeux de cette nouvelle bataille judiciaire, notre correspondant aux Etats-Unis, Philippe Berry, fait le point pour vous sur cette journée marathon.

De Paris à La Réunion, les start-up de la « French Tech » vont recevoir ce mercredi les honneurs d’Emmanuel Macron. Pour l’ouverture de VivaTech à Paris, le plus grand salon européen de la tech, le chef de l’Etat va présenter un plan pour soutenir l’IA française. Avant un discours prévu vers 17 heures, il arpentera comme chaque année les allées et ses 2.200 exposants. Le chef de l’Etat a prévu de faire des annonces « sur le financement, la formation, la recherche » dans l’IA, mais aussi sur la régulation de cette technologie