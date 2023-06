Petit, on aurait bien eu besoin d’un professeur de mathématiques à la maison, pour résoudre ces irritants problèmes de fonctions dérivées, d’équations à deux inconnues ou de calcul du cosinus. Grâce à la technologie, c’est désormais possible : si vos enfants bloquent sur un exercice un peu alambiqué (et vous aussi, parce que, quand même, c’est loiiin ces choses-là), il y a l’application Vite un prof. Créé à Nîmes (Gard), ce logiciel mobile, téléchargeable sur l’App Store et sur Google Play, permet, en cas de coup dur pendant les devoirs, de contacter un enseignant, pour venir à bout de cette satanée histoire de baignoire qui se vide et qui se remplit (Raaah, cette baignoire !).

Il suffit de sélectionner une matière (mathématiques, sciences, économie, géographie, anglais, philosophie, etc.), de choisir le temps que l’on veut passer avec le professeur (vingt, quarante ou soixante minutes) et de décrire le problème rencontré. L’application se charge d’envoyer une notification à tous les enseignants susceptibles d’aider l’élève en galère. Le premier qui accepte la mission intervient alors en visio, pour résoudre cet abominable DM.









« Un cours pour que l’élève comprenne »

« Notre temps de réaction moyen, c’est trente secondes, confie Sacha Lehmany, le co-créateur de Vite un prof. Mais l’idée n’est pas que le professeur termine le devoir à la place de l’élève, et puis c’est tout. L’objectif, c’est que le professeur donne un cours, pour que l’élève comprenne. » Plus d’un millier d’enseignants sont aujourd’hui connectés sur cette plate-forme innovante. Ils sont issus du second degré, mais aussi d’universités et d’écoles supérieures, parmi les plus prestigieuses. Ils sont rémunérés 15 euros net l’heure. Et pour les familles, cela coûte entre 21 et 30 euros l’heure.

Pour l’instant, Vite un prof ne s’adresse qu’aux collégiens et aux lycéens. Mais l’équipe planche pour que soient bientôt proposées des heures des cours aux plus petits, mais surtout… Aux plus grands. « Car c’est là qu’il y a un véritable besoin, après le baccalauréat. C’est à ce moment-là que plein de personnes se retrouvent livrées à elles-mêmes, sans repères et sans méthodes de travail », reprend l’entrepreneur nîmois.





Un prof « aussi vite qu’on commande une pizza »

C’est d’ailleurs en se prenant la tête sur un exercice, alors qu’ils étaient dans une école d’ingénieurs, que Sacha Lehmany et Grégory Hissiger, les créateurs de Vite un prof, ont eu l’idée de développer l’application. « On galérait sur nos révisions, raconte Sacha Lehmany. On s’est rendu compte que l’on passait des heures à chercher ce qu’un sachant nous aurait expliqué en deux minutes. Ce jour-là, on avait commandé une pizza. C’est en voyant débarquer le livreur en quelques minutes qu’on a eu le déclic ! On s’est dit qu’il faudrait qu’on puisse faire appel à un professeur aussi vite qu’on commande une pizza. »

Sacha Lehmany et Grégory Hissiger ne sont pas seuls, dans cette prometteuse aventure : douze personnes composent l’équipe, notamment Christophe Duhamel, cofondateur de Marmiton, et Thierry Boisnon, qui fut l’un des têtes pensantes de Nokia. L’application Vite un prof, qui connaît une croissance exponentielle depuis son lancement à la rentrée, a lancé une levée de fonds, auprès d’investisseurs privés, d’1,2 million d’euros.