Après les phases de concertations, la LPO (Ligue de protection des oiseaux) est passée à la communication. Avec un peu plus de 25.000 signatures collectées, leur pétition, intitulée « Pour une nouvelle réglementation de la chasse au sein du parc national des Calanques », a trouvé un certain écho. Elle intervient stratégiquement à une quinzaine de jours du prochain conseil d’administration du Parc des Calanques, prévu pour le 4 juillet.

« Le Parc des Calanques a initié début janvier une série de cycles de médiations entre les différents usagers : Naturalistes, chasseurs, randonneurs, comités de quartier, associations sportives… Et nous avons été surpris de voir que, lors de la rencontre avec les chasseurs, paradoxalement, ce ne sont pas les naturalistes qui ont été les plus remontées, mais plutôt les randonneurs qui veulent l’interdiction de la chasse le dimanche », raconte Anaël Marchas, médiateur juridique de la LPO.

Ménager la chèvre et le chou

Une interdiction à laquelle Didier Réault, le président du conseil d’administration du Parc, « n’est personnellement pas favorable » : « Cela a déjà évolué. Avant, ils chassaient les mercredis, et maintenant ce sont les vendredis et les dimanches matin », précise l’élu LR. Toutefois ce conseil d’administration devrait être l’occasion « de remettre un peu plus à plat les réglementations de chasse dans les Calanques que ce que l’on fait chaque année. C’est normal au bout de dix ans (le Parc national des Calanques a été créé en 2012) », poursuit Didier Réault. Cette remise à plat pourrait concerner notamment les espèces chassables, ainsi que les quantités prélevées.

Deux éléments sur lesquelles LPO alertait et quoique moins symbolique que l’interdiction de la chasse les dimanches et les jours fériés, l’association considère comme capital : « Notre demande la plus importante est la fin de la chasse des espèces migratoires, comme les grives et les merles. Car elles ne se reproduisent pas dans les Calanques et peu importe la gestion que nous avons, la population ne dépend pas de nous », explique Anaël Marchas. A défaut d’une interdiction, le minimum serait pour l’association de protection de la nature de voir être abaissé la limite de « prises » journalière autorisée, actuellement fixé à 15 oiseaux par jour et par chasseur.

Le parc national le plus fréquenté de France

« Il va falloir trouver un équilibre entre toutes les parties », sait Didier Réault qui va se retrouver à ménager la chèvre et le chou. « Nous avons besoin des chasseurs, qui ont une pratique de la chasse très ancienne dans les Calanques, qui nous aide à l’entretenir et sont les premiers à répondre pour réguler la population de sangliers. Nous avons aussi besoin de la LPO pour les sujets sur les oiseaux migrateurs, et leur population. Je pense qu’un compromis sera trouvé le 4 juillet », synthétise l’homme politique.

Onze après sa création, le parc national des Calanques qui, avec trois millions de visiteurs par an est la zone protégée la plus fréquentée de France doit réussir à trouver un équilibre entre tous ses usagers. Contacté, l’interlocuteur de la fédération de chasse Paca qui s’occupe de la zone des Calanques n’était pas disponible ces deux derniers jours.