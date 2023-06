C’est un rituel que les parents redoutent presque autant que leurs enfants… Les épreuves terminales du bac. Certes, elles sont moins nombreuses en juin depuis la réforme de l’examen en 2019, mais elles sont toujours symboliques de la fin de l’enseignement secondaire et génèrent toujours des souvenirs forts pour les candidats.

Ce mardi, les candidats du bac pro ont démarré les épreuves écrites (le français et l’histoire-géographie), et elles seront suivies tout au long de la semaine d’autres matières telles que l’économie-droit. Ce mercredi, ce sera au tour des candidats du bac général et technologique de plancher sur la philo, avant de poursuivre avec le grand oral entre le 19 et le 30 juin. 20 Minutes fait le point sur les spécificités de ce cru 2023.

Davantage de candidats que l’an dernier

Plus de 718.000 candidats passent le bac cette année en métropole et dans les départements d’Outre-mer (un total en hausse de 1,3 % par rapport à 2022). Parmi eux, presque 19.000 candidats libres. Le bac général est toujours le plus passé, car il concerne plus de la moitié des candidats (54 %). Le bac professionnel est passé par 26 % des candidats, et le bac technologique par les 20 % restants.

Qui est le jeune ? Et le plus âgé ?

Le candidat le plus jeune est âgé de 12 ans. Il passera le bac général dans l’académie de Versailles. Le plus âgé a 76 ans et passera lui aussi le bac général dans l’académie de Bordeaux. Concernant le bas pro, le plus jeune candidat aura 14 ans et le plus âgé 66 ans. En 2019, 20 Minutes avait suivi les exploits de Michel, 77 ans, qui avait décroché son bac !

Pourquoi le bac philo fait moins peur aux candidats qu’il y a quelques années ?

Depuis la réforme du bac en 2019, la note du bac repose à 40 % sur du contrôle continu et à 60 % sur des épreuves dites terminales (le français écrit et oral, passé en 1re, les épreuves de spécialité, la philosophie et le grand oral). Les candidats du bac général passent leurs deux épreuves de spécialité (les deux matières majeures choisies par chaque lycéen en terminale) en mars. Elles comptent à elles deux pour un tiers des résultats de cet examen de fin de scolarité.

Seuls la philosophie et le grand oral donnent lieu à des épreuves terminales en juin. Et la philo porte un coefficient 4 pour les candidats au bac technologique et 8 pour les candidats au bac général (sur un total de 100).

Quelles sont les sanctions en cas de fraude ?

Si un candidat est surpris par un examinateur en train de communiquer avec un autre, de consulter son téléphone ou une antisèche durant une épreuve, il sera sanctionné. Il pourra écoper selon les cas d’un blâme, de la privation de toute mention au bac, de l’interdiction de passer le bac pendant au maximum cinq ans ou de l’interdiction de s’inscrire à l’université ou dans un établissement de l’enseignement supérieur pendant une durée maximale de cinq ans.

Les sanctions les plus graves concernent les cas de substitution d’identité lors des épreuves, passible de dix ans de prison et 1 million d’euros d’amende.

Combien sont payés les correcteurs et les examinateurs ?

Cette année, les correcteurs toucheront 5 euros par copie. Et les examinateurs percevront 9,60 euros par heure pour les épreuves orales.

Quand connaîtra-t-on les résultats ?

Les résultats du bac seront publiés le 4 juillet. Les candidats pourront les consulter dans leurs lycées s’ils veulent vivre un moment d’adrénaline avec leurs copains. Mais pour ceux qui s’attendent une mauvaise nouvelle, ils préféreront peut-être se connecter à leur espace personnel sur Cyclades.

Les oraux de rattrapage auront lieu les 5, 6 et 7 juillet. Ils seront accessibles aux candidats dont la note globale à l’examen est comprise entre 8 et 10 sur 20.

Mention, vous avez dit mention ?

Si un élève décroche une moyenne générale comprise entre 12 et 14 sur 20, il décrochera la mention assez bien. Pour obtenir une mention « bien », il faudra avoir entre 14 et 16 de moyenne, et entre 16 et 18 pour une mention « très bien ». « Depuis 2021, la mention très bien avec les félicitations du jury peut être accordée aux candidats présentant une moyenne supérieure à 18 », précise le ministère.

Une nouvelle attestation de langue en plus du diplôme !

Grande première : cette année, une attestation de langues vivantes est délivrée à tous les candidats au baccalauréat général et technologique. « Elle certifie le niveau des élèves en compréhension et en expression orale et écrite », indique la Rue de Grenelle.