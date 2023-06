Bac de philo 2023 EN DIRECT : A vos stylos ! L’épreuve est lancée…

07h05 : Plus de 530.000 lycéens passent ce matin la philo

C’était traditionnellement l’épreuve qui ouvrait le bal, mais elle a perdu une partie de son enjeu avec la réforme du bac : plus de 530.000 lycéens passent mercredi matin la philo, déjà assurés pour nombre d’entre eux d’avoir leur diplôme.

Les lycéens de Terminale des voies générale et technologique (390.710 pour le bac général et 145.371 pour le bac technologique) plancheront dès 8 heures sur un des trois sujets (deux dissertations et un commentaire de texte) prévus dans le cadre du nouveau bac mis en place en 2019.

Les notes de ces épreuves ont été annoncées en avril. Ce qui a incité les élèves à calculer leur moyenne et comprendre qu'ils n'auront pas forcément besoin de briller lors des dernières épreuves.