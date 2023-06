Petits morceaux de papier dans la trousse, formules rentrées dans la calculette, téléphone portable consulté aux toilettes… Les techniques de triche aux examens sont aussi diverses que nombreuses. Mais que risque-t-on à tricher lors du bac ou du brevet ?

Le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse a rappelé les sanctions encourues en cas de fraude ou de tentative de fraude lors des épreuves du baccalauréat. Ces informations sont par ailleurs communiquées aux candidats au début de chaque épreuve.

Qu’est-ce qui constitue une fraude ?

Communiquer avec d’autres candidats pendant les épreuves et utiliser des informations, des documents ou du matériel non autorisés par le sujet ou la réglementation sont considérés comme une fraude ou une tentative de fraude. Toute substitution de personne l’est également.

Comment se déroule la suite de l’épreuve après un flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude ?

En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude, le surveillant responsable de la salle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin. Le candidat poursuit sa composition, sauf en cas de substitution de personne ou de « trouble affectant le déroulement de l’épreuve ». Un procès-verbal est ensuite dressé et contresigné par les autres surveillants et par l’auteur des faits à la fin de l’épreuve. Ce document est ensuite adressé au recteur en vue de la saisine de la commission de discipline académique du baccalauréat.

Lors des délibérations, le jury se prononce sur les résultats du candidat. Aucun certificat de réussite ou relevé de notes n’est délivré avant que la commission académique n’ait statué. La décision de cette dernière est attendue dans un délai de deux mois après la proclamation des résultats et peut faire l’objet d’une contestation devant le tribunal administratif.

Quelles sont les sanctions encourues ?

Les sanctions encourues peuvent être administratives et/ou pénales. En vertu de l’indépendance des procédures pénales et disciplinaires, un même acte de fraude peut faire l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel et d’une sanction prononcée par la commission académique de discipline. Toutefois, les sanctions pénales concernent spécifiquement les cas de fraude les plus graves, tels que la divulgation de sujets et la substitution de personne.

Les sanctions administratives encourues par les fraudeurs sont diverses et peuvent aller du blâme à l’interdiction de s’inscrire dans un établissement public dispensant des formations post-bac pour une durée maximum de cinq ans, en passant par la privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ou par l’interdiction de passer tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’interdiction n’excède pas deux ans.

En matière pénale, les sanctions encourues sont : trois ans de prison et 45.000 euros d’amende pour faux et usage de faux, jusqu’à trois ans de prison et 50.000 euros d’amende pour falsification de documents, jusqu’à dix ans de prison et 1 million d’euros d’amende pour substitution d’identité lors des épreuves. La divulgation des sujets d’épreuves et la substitution de personne sont, elles, passibles d’une condamnation de trois ans de prison et de 9.000 euros. Les mêmes peines peuvent être prononcées à l’encontre des complices du délit.

Que se passe-t-il après le prononcé de la sanction ?

Toute sanction prononcée entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. La commission de discipline peut également décider de prononcer la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen.

Quels sont les dispositifs mis en place pour lutter contre la fraude ?

Depuis 2013, toutes les académies sont équipées de détecteurs de téléphones portables dont le nombre et l’emplacement sont confidentiels. Les recteurs répartissent ces appareils de façon aléatoire et veillent à les faire circuler entre les centres d’examen, tout au long des épreuves.

Ce dispositif a pour but de lutter préventivement contre l’utilisation frauduleuse des nouvelles technologies. Pour rappel, tous les appareils non autorisés doivent impérativement être éteints et rangés dans le sac du candidat.