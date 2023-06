A « l’école du XXIe siècle », les élèves auront-ils moins de vacances d’été ? C’est en tout cas la vision d’Edouard Philippe, qui a appelé à une « réorganisation des rythmes scolaires » la semaine dernière à Bordeaux. L’ancien Premier ministre relance un vieux débat, notamment soulevé lors de la campagne présidentielle 2022 par le candidat écologiste Yannick Jadot. Parents d’élèves et enseignants, eux, sont toujours aussi partagés, comme le montrent les réactions à notre appel à témoignages.

Jean-Pierre y voit une opportunité à saisir : « Réduire le nombre de jours de vacances permettrait d’avoir des journées scolaires moins longues et moins intenses, ce qui faciliterait l’assimilation des apprentissages. » Antoine voudrait en profiter pour instaurer un « modèle allemand », « cours le matin et activités l’après-midi » - une idée partagée par d’autres de nos lecteurs, comme Corinne : « Cela serait beaucoup plus équilibré ! »

« L’intérêt de l’enfant »

Avec seize semaines, la France est en effet l’un des pays d’Europe avec le plus de vacances scolaires. Mais, avec 864 heures au programme (contre 800 en moyenne), les élèves français doivent affronter des semaines particulièrement denses. « Tout est trop condensé, les enfants prennent une pression trop forte », souligne Isabelle. « Maintenant, il faut aussi que ces modifications soient faites dans l’intérêt de l’enfant. Il faut certes diminuer les vacances, mais pour diminuer les heures toute l’année. »

Les professeurs ayant répondu à notre appel alertent eux aussi sur la fatigue des élèves. Sarah, enseignante en collège depuis quinze ans et partisane d’un « étalement des semaines de cours », note « qu’au mois de juin, nos élèves finissent épuisés. La densité de l’année scolaire engendre du stress chez certains, et une grande fatigue pour tous. » Caroline, opposée à la réduction des vacances, juge quant à elle que « les enfants sont faits pour avoir un peu de liberté » : « Laissons-leur leurs vacances, ils en ont besoin ! »









Pour ou contre la modification du rythme scolaire, nos lecteurs relèvent en tout cas les nombreux défis que poserait une telle réforme. « L’organisation de travail des parents ne changeant pas, les enfants resteraient le même temps à l’école, donc la fatigue serait la même », remarque Amélie. « Comment feront les élèves en juillet ou en août à cause de la chaleur ? On n’a pas le budget pour payer les profs, on ne va pas mettre des climatisations dans chaque salle… », réagit Arwen. En bref, le débat autour des vacances scolaires ne s’annonce pas de tout repos.