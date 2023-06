« Renforcer la médecine générale comme une spécialité en tant que telle ». Lundi, François Braun, le ministre de la Santé, a rappelé dans un discours les objectifs de la création d’une 4e année pour le diplôme d’études spécialisées (DES) de médecine générale, à l’occasion de la remise du rapport de mission sur le sujet. Rapport dont il a suivi l’essentiel des préconisations.

Car à ce jour, la médecine générale est la seule spécialité à ne compter que trois années d’internat. Cette année supplémentaire était un engagement présidentiel d’Emmanuel Macron en 2022. La mesure concernera les futurs généralistes qui débuteront leur internat en septembre prochain, et donc leur quatrième année à l’automne 2026. 20 Minutes vous dit en quoi elle consistera.

Quel est l’objectif de cette année en plus ?

Dans son discours, François Braun a insisté sur les deux ambitions de cette 10e année d’études pour les futurs généralistes. Tout d’abord, « renforcer la formation et la professionnalisation des médecins généralistes, pour faciliter et sécuriser leur installation ». Car le cursus de médecine générale ne compte pas d’année au cours de laquelle les étudiants exercent en tant que « docteur junior », en autonomie supervisée. Mais les principaux concernés ne voient pas d’un bon œil cette année en plus. « Les étudiants pensent qu’ils sont prêts à exercer après neuf ans d’études. Par ailleurs, on ne connaît pas le contenu pédagogique de cette année, on y voit surtout l’opportunité de nous faire travailler de manière plus dense », déclare ainsi à 20 Minutes Raphaël Presneau, président de l’Isnar-IMG, syndicat national des internes de médecine générale.

L’autre objectif est de « répondre aux besoins de santé croissants de la population, en particulier dans les territoires plus isolés et moins dotés en matière de ressource médicale. ». Ce qui fait bondir les mêmes étudiants : « Ce n’est pas avec les internes que l’on résoudra les difficultés d’accès aux soins. Le problème des déserts médicaux n’est pas lié à la répartition des médecins généralistes mais à leur nombre, car la France en a perdu 10.000 en dix ans. Les internes ne sont pas là pour boucher les trous », estime Raphaël Presneau.

Où auront lieu les stages ?

Cette quatrième année se composera de deux stages de six mois, en ambulatoire, dans un cabinet médical, sous l’autorité d’un praticien maître de stage universitaire (MSU). Les deux stages seront effectués, sauf exception, dans le même cabinet « afin de véritablement se plonger et se projeter, avec réalisme, sur une période assez longue », déclare le ministre. Et puisque les internes seront considérés comme des docteurs juniors durant cette année, ils devront participer à la permanence des soins ambulatoires (PDSA). Raphaël Presneau redoute que les locaux proposés aux docteurs juniors ne soient pas fonctionnels : « Beaucoup de praticiens nous disent qu’ils n’ont pas la place dans leur cabinet pour recevoir un médecin supplémentaire. On risque de se retrouver dans des salles qui n’étaient pas dédiées aux consultations médicales avec un lit, une table et un ordinateur, un point c’est tout. »

Le gouvernement veut donc inciter les internes à effectuer cette quatrième année dans les zones peu denses en médecins, sachant qu’à l’heure actuelle, six à sept millions de Français n’ont pas de médecin traitant. « Nous ne faisons pas ce choix de la coercition pour obliger les médecins à s’installer à tel ou tel endroit », a insisté François Braun. « Les zones sous-denses représentent aujourd’hui 40 % du territoire », précise l’entourage du ministre. Quant à l’inquiétude des étudiants de ne pas trouver de stage, le ministère de la Santé la bat en brèche : « tout le monde en trouvera », assure-t-il.

Quid de la rémunération ?

En plus de leur rémunération de docteur junior (1.900 euros), les internes percevront une rétrocession d’honoraires de 20 % du montant de leurs consultations, dans une fourchette de 10 à 30 actes par jour. Et ceux qui réaliseront leurs stages dans les territoires les moins dotés en professionnels de santé recevront une indemnité supplémentaire (400 euros mensuels) s’ils choisissent d’y effectuer cette quatrième année. Tout cumulé, ils pourront toucher jusqu’à 4.500 euros nets par mois. « La très grande majorité des docteurs juniors atteindra ce niveau de rémunération », assure l’entourage de François Braun.

Ce dont doute Raphaël Presneau : « Selon nos calculs, d’après le rythme moyen de consultation qu’ils pourront assurer, la majorité des docteurs juniors toucheront autour de 3.000 euros net, ce qui constitue déjà une revalorisation, mais pas à la hauteur de celle qu’annonce le ministre. »









Y aura-t-il suffisamment de maîtres de stages ?

C’est l’une des inquiétudes des étudiants. François Braun a tenté de les rassurer en rappelant son objectif de « disposer de 16.000 praticiens ambulatoires maîtres de stages universitaires (PAMSU) formés, à compter de novembre 2026, c’est-à-dire environ 13.000 PAMSU formés au 1er janvier 2023 ».

Selon l’entourage du ministre, les médecins déjà installés auront tout intérêt à devenir maîtres de stages pour mieux répondre aux besoins de leurs patients et pour « préparer leur succession ». Mais Raphaël Presneau n’est pas rassuré : « Depuis le début de l’année, certains maîtres de stages n’ont pas pu être formés, en raison d’un nombre insuffisant de formations agrées. Par ailleurs, il y a eu des départs en retraite de praticiens ».