Lorsqu’ils ont été interpellés, ils étaient sous l’emprise de l’alcool et des stupéfiants. Au surlendemain du meurtre d’une fillette de 11 ans à Plonévez-du-Faou, dans le Finistère, le septuagénaire qui a reconnu avoir tiré a été mis en examen pour assassinat et tentatives d’assassinat, laissant penser qu’il avait prémédité son acte. Le procureur de la République de Brest a annoncé que le Néerlandais avait été placé en détention provisoire. Lui comme sa femme étaient positifs à l’alcool et au cannabis quand ils ont été interpellés samedi soir. Un peu plus d’une heure plus tôt, le septuagénaire avait tiré sur la fillette de 11 ans et ses parents.

Les faits se sont déroulés peu avant 22 heures, un homme âgé de 70 ans a tiré avec une arme à feu sur l’enfant et le reste de sa famille alors que ces derniers étaient dans le jardin à faire un barbecue. Le suspect est un homme de nationalité néerlandaise qui vivait reclus avec sa femme dans le hameau depuis 2017. Après avoir tiré sur la fillette, sur son père et sur sa mère, le suspect s’est retiré dans sa maison, nécessitant l’intervention des négociateurs du GIGN. Lui et sa femme ont finalement accepté de se rendre vers 23 heures.





La famille britannique vivait dans cette maison de Plonévez-du-Faou depuis 2019. Elle était en conflit avec le couple voisin pour une querelle de parcelle en friche. - F. Tanneau/AFP

Ce soir-là, les secours ont été appelés d’urgence dans ce petit hameau reculé de Plonévez-du-Faou, dans les monts d’Arrée. Ces derniers n’ont rien pu faire pour sauver la fillette de 11 ans, qui a succombé à ses blessures. Les pompiers ont transporté d’urgence son père Adrien, dont le pronostic vital était engagé. La mère de cette famille britannique, appréciée du voisinage, a également été transportée gravement blessée, sans que ses jours ne soient en danger.

« On ne les voyait jamais »

Dans le hameau, le suspect et sa femme ne parlaient à personne depuis leur arrivée. « On ne les voyait jamais », explique un voisin. Surnommés « les Belges », ils possédaient a priori une importante quantité de cannabis à leur domicile. D’après les premiers éléments de l’enquête, un conflit de voisinage durait depuis 2020. Arrivée en 2019 dans le hameau, la famille britannique avait entrepris de nettoyer une parcelle de son terrain qui était en friche, ce qui agaçait le voisin, qui se plaignait du bruit de la tronçonneuse.