Ils commencent à trouver le temps long. Depuis vendredi, les habitants d’un quartier de Rognac, commune de 11.000 habitants située à une vingtaine de kilomètres de Marseille, sont privés d’eau potable. C’est la deuxième fois en dix jours qu’une interdiction de consommation vient frapper le réseau d’eau de ce quartier. De quoi faire perdre la tête aux 5.000 habitants concernés, qui s’étonnent de ces injonctions contradictoires.

Des interdictions consécutives à la détection dans l’eau de cryptosporidium, un genre de parasites qui peut causer des diarrhées et autres troubles gastriques. « Ce sont des parasites que l’on trouve fréquemment dans les eaux brutes, c’est-à-dire avant traitement », explique la Société des Eaux de Marseille. Particularité locale propre à ce quartier Rognac, si c’est bien la Société des Eaux de Marseille, l’usine de traitement est opérée par la Société du canal de Provence.

Pour pallier dans l’urgence à cette interdiction, des distributions d’eau en bouteille sont organisées. Une solution temporaire qui à tendance à durer et qui commence également agacer l’équipe municipale. « Mais quelle est la cause ? Où est la défaillance ? Est-ce que le problème vient des canalisations ? Ou des lieux de stockage ? », s’interroge Sylvie Micelli-Houdais, la maire UDI de la commune, auprès de France 3. L’élue se plaint d’un manque d’information de la part de la métropole – compétente sur l’eau –, des injonctions contraires et des délais nécessaires à l’identification de la source de ce parasite.

Dans un communiqué de presse, la mairie précise les consignes de modalité d’usage de l’eau. Celle-ci peut toujours être utilisée sans danger pour les usages ménagers, les douches et la cuisine, à condition de la faire bouillir au moins deux minutes dans ce dernier cas de figure. Il est en revanche fortement recommandé pour la préparation des biberons, ou les personnes immunodéprimées de n’utiliser que de l’eau en bouteille.