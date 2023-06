Une bien belle manière de fêter les 60 ans du Traité de l’Elysée, qui marque la réconciliation entre l’Allemagne et la France. Pour l’occasion, 30.000 passes permettant de circuler gratuitement sur le réseau ferroviaire allemand sont mis à la disposition des jeunes français, âgés de 18 à 27 ans. Le même dispositif est proposé aux Allemands pour les transports ferroviaires français, comme le rappelle le ministère de la transition écologique sur son site.

Accessible à partir de ce lundi 12 juin, le passe France-Allemagne permettra aux jeunes de se rendre en Allemagne à compter du 1er juillet et jusqu’au 31 décembre, et de profiter de sept jours de voyage illimité et gratuit sur tout le réseau ferroviaire allemand pendant un mois.

Premiers arrivés, premiers servis

Pour pouvoir prétendre à ces passes, une inscription est nécessaire, en passant sur la plateforme passefranceallemagne.fr. Pour être éligible, vous devez résider en France et être né entre le 1er juillet 1996 et le 31 décembre 2005. Les 15.000 premiers passes individuels sont réservés aux premiers inscrits sur la plateforme.

Les 15.000 autres passes seront distribués par allocation directe via des organismes de formation et de promotion de l’amitié franco-allemande pour : 10.000 étudiants boursiers, 4.000 apprentis et jeunes en formations professionnelles, 1.000 jeunes avec moins d’opportunité.