Un « doute sérieux » quant à la légalité de son contrat. Le tribunal administratif de Poitiers a décidé ce lundi de suspendre la nomination de la directrice générale des services (DGS) de la ville et de la communauté urbaine de Poitiers, la fonctionnaire « ne remplissant pas les conditions légales et statutaires pour l’exercice des fonctions requises pour ce poste fonctionnel, de surcroît au détriment d’autres candidats présentant les qualifications requises, rompant ainsi l’égalité d’accès aux postes de la fonction publique » explique le tribunal.

Il a ainsi suivi la demande du préfet de la Vienne qui avait attaqué la municipalité devant la justice. « Les services de la préfecture jouissent d’un haut niveau d’expertise juridique et ne transigent pas avec l’état de droit, en toute impartialité, ce que la décision du tribunal administratif confirme sans ambiguïté » indique la préfecture dans un communiqué.

« Absence de dialogue » déplore la ville

Dans un autre communiqué, la communauté urbaine de Grand Poitiers et la ville de Poitiers « prennent acte de la décision du juge du tribunal administratif ». « Le départ soudain du précédent directeur général des services en décembre 2022 a nécessité la réactivité des deux collectivités pour nommer un intérim sur ce poste afin d’assurer la continuité de service public » justifient-elles.

« Les deux exécutifs déplorent l’absence de dialogue préalable à cette démarche de la préfecture, et qu’aucune étape de type recours gracieux ne soit intervenue avant le contentieux, comme il est d’habitude et d’usage républicain, dans le cadre des relations entre une préfecture et une collectivité » poursuivent-elles.

« Chaque année, plus de 7.500 actes des collectivités de la Vienne sont soumis au titre du contrôle de légalité, qui vise à vérifier la régularité des actes des collectivités territoriales » estime de son côté la préfecture.

« Détournement de procédure » pour la préfecture

Le préfet, le macroniste Jean-Marie Girier, entend ainsi balayer toute intention politique derrière son action en justice, alors qu’une guerre larvée semble s’installer entre l’ex-directeur de campagne d’Emmanuel Macron lors de la présidentielle de 2017, et Léonore Moncond’huy, 30 ans, benjamine des grandes villes conquises par EELV en 2020.

La nomination de la directrice générale des services (DGS) à la communauté urbaine de Grand Poitiers, un poste mutualisé avec la mairie, en est le dernier épisode en date. La préfecture dénonce un « détournement de procédure » destiné à promouvoir en interne une fonctionnaire « qui ne remplissait pas les conditions légales et statutaires », au détriment d’autres candidats. « Pacte de recrutement », « dés pipés », « violations graves des principes » de la fonction publique territoriale : à l’audience mercredi dernier, le représentant du préfet n’avait pas mâché ses mots.

En défense, l’avocat de la ville de Poitiers avait assuré que « le poste n’avait pas été réservé » à la nouvelle DGS. « Jamais la ville de Poitiers n’aura fait l’objet d’un tel zèle ! », avait déploré la majorité municipale, mi-mai, à l’annonce de ce troisième déféré préfectoral en neuf mois.

Un atelier de « désobéissance civile » également dans le viseur

Un des autres litiges concerne notamment une subvention accordée par la mairie à l’association Alternatiba dans le cadre d’un festival en septembre dernier. La préfecture considère qu’un atelier consacré à la « désobéissance civile » lors de cet événement, était incompatible avec le contrat d’engagement républicain souscrit par l’association. La polémique a dépassé le cadre poitevin, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin donnant « parfaitement raison » au préfet au sujet d’Alternatiba, tandis que Léonore Moncond’huy dénonçait un « dévoiement partisan des moyens de l’État ».

Le dossier des « mégabassines », que le préfet voudrait implanter dans la Vienne, alimente aussi les tensions. La maire de Poitiers a participé au rassemblement contre ces retenues d’eau à usage agricole, qui a donné lieu à de violents affrontements avec les gendarmes, fin mars, à Sainte-Soline (Deux-Sèvres).

La communauté urbaine et la ville de Poitiers, concluent de leur côté que « le tandem préfecture/collectivités se doit de dialoguer et de travailler sereinement et en confiance. »