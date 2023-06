Y aurait-il une pénurie d’homme dans le monde ? C’est la question posée sur Facebook dans une publication du 9 juin dernier. Dans un rapport démographique, qui aurait été rendu public par l’Organisation mondiale des Nations unies (ONU) au premier trimestre 2019, il y aurait un grand écart dans la population mondiale entre les femmes et les hommes. Les femmes seraient 5,6 milliards sur Terre, contre 2,2 milliards pour les hommes.

« Ainsi, il est conseillé aux femmes de faire preuve de prudence en montrant des attitudes à tout homme parce que sur 2,2 milliards d’hommes un milliard est déjà marié, 130 millions sont en prison, 70 millions sont atteints de maladie ». Mais l’écart semble suspect. 20 Minutes a mené sa petite enquête.









FAKE OFF

7,8 milliards de personnes sur la planète et la très grande majorité de la population serait composée de femmes, soit 5,6 milliards contre 2,2 pour les hommes. D’après le lien présent en haut de la publication, relayée sur Instagram, l’information a été publiée sur un site au lien suivant « www.independent.ng ». L’article date du 29 avril 2019 et est titré : « ALERTE. L’ONU publie le rapport démographique du 1er trimestre 2019 ».

Le contenu ajoute : Cela signifie que nous avons à peu près 1 milliard d’hommes disponibles pour le mariage ». Parmi eux, « 50 % sont sans emploi, 3 % sont gays, 5 % sont des prêtres catholiques, 10 % sont vos proches, 35 % ont plus de 66 ans ». Et conseille : « Alors, mesdames, mariées et célibataires, vous devez repenser avant de traiter un homme comme un déchet ». Un propos un brin misogyne… et surtout des chiffres sortis du chapeau. Pourtant, la publication semble bien utiliser le nom de l’Organisation mondiale, ainsi que son logo.

Un ratio supérieur pour les hommes

En juin 2019, soit deux mois après l’article de l’Independent, les Nations unies publiaient en effet de nouvelles projections sur la population mondiale. « La population mondiale devrait augmenter de 2 milliards de personnes au cours des 30 prochaines années, passant de 7,7 milliards actuellement à 9,7 milliards en 2050, selon un nouveau rapport des Nations Unies publié aujourd’hui », résumait le communiqué de presse de l’ONU. Si le rapport montre que le taux de fécondité des femmes tendait à diminuer, aucune alerte n’avait été faite sur l’écart entre femmes et hommes. Les chiffres de l’année suivante montrent d’ailleurs que sur 1.000 personnes, 504 sont des hommes et 496 des femmes.

S’il y a plus de naissances chez les garçons (106 pour 100), la mortalité est supérieure chez les garçons, à tout âge. « Il arrive donc un âge où les hommes et les femmes sont en nombre égal : dans le monde, c’est entre 50-54 ans. Au-delà, ce sont les femmes qui sont plus nombreuses, l’écart se creusant avec l’âge. Ainsi, huit centenaires sur dix sont des femmes en 2020 », résumait l’Institut national d’études démographiques (Ined).

Pour une population de 7,7 milliards de personnes, les chiffres se répartissaient davantage comme ceci : « 3.824 milliards de femmes contre 3.889 milliards d’hommes ». Bien loin donc des 4 milliards d’écart annoncés initialement.

En Inde et en Chine, un manque de 80 millions de femmes

Toujours en 2019, l’organisation Human Right Watch montrait au contraire un « inquiétant déclin du nombre de femmes dans le monde », en particulier dans des pays comme la Chine ou l’Inde. Dans le premier pays, le ratio était plutôt de 120 garçons pour 100 filles. En tout, pour ces deux pays qui comptent presque 2,8 milliards d’habitants, les hommes seraient 80 millions plus nombreux que les femmes, rapportait le Washington Post. Effectivement, ici, un déséquilibre était pointé du doigt par les démographes. En plus d’une « pénurie de femmes mariées », des conséquences étaient mises en lumière par cet écart telle que les violences à l’égard des femmes.

Publiée en avril 2019, une étude de la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) soulignait également un déséquilibre important entre les deux sexes en faveur des hommes. Une étude qui utilise les données démographiques depuis 1970 et qui montrait ainsi une disparité à partir de cette période. En cause dans certains pays comme la Chine et l’Inde, le début la détermination prénatale du sexe de l’enfant par la technologie et le recours ainsi à des avortements sélectifs.