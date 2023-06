Un Nutri-Score à la carte ? C’est ce que souhaiterait la présidente de la Région Occitanie Carole Delga (PS), ainsi que d’autres élus et producteurs qui défendent l’exclusion des produits AOP (appellation d’origine protégée) et IGP (indication géographique protégée) de cette notation. La raison ? De nombreux produits labellisés français, tel que le Roquefort ou encore les fameux pruneaux d’Agen obtiennent des notes allant de D à E quand des sodas ou autres produits ultra-transformés s’en sortent avec de jolis A ou B. Pour rappel, le Nutri-Score est un outil de santé publique qui permet d’apposer un logo sur les emballages informant sur la qualité nutritionnelle des produits avec des notes allant de A à E.

Une notation qui fait tiquer certains, notamment concernant la pertinence pour les consommateurs. « Le Nutri-Score ne tient pas compte des qualités nutritionnelles. Prenons l’exemple du Roquefort, il est riche en protéines, en calcium, en micronutriments et acides gras insaturés. Il n’est pas comparable à un produit ultra-transformé », explique Carole Delga dans un fil Twitter après une visite en Aveyron.

« Comparer l’incomparable »

Carole Delga estime également que ce Nutri-Score ne prend pas en compte la réalité de consommation de ces produits : « L’algorithme réalise sa classification en se basant sur une portion fixe de 100 g ou 100 ml. Les fromages sont donc automatiquement notés E ou D. Cela ne correspond pas à la consommation réelle d’un produit comme le Roquefort ou l’huile d’olive ». Effectivement, le Roquefort est rarement consommé en portions gargantuesques.





Comme hier en Aveyron, je souhaite prendre le temps de revenir sur le Nutri-Score. Indicateur essentiel pour orienter nos concitoyens dans leurs choix alimentaires, il est favorable à la Santé.

Cependant je considère qu’en l’état les produits AOP/IGP doivent en être exclus.



👇🏻 — Carole Delga (@CaroleDelga) June 11, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

En somme, des élus et l’Institut régional qualité agroalimentaire d’Occitanie, dénoncent « le fait de comparer l’incomparable ». Pour Pierre Ginebre, directeur de l’Irqualim, le Nutri-Score est « un bel outil mais il n’est pas bien utilisé ». A ses yeux, il manque de logique : « Dire que l’huile d’olive est grasse et donc doit être mal notée, c’est crétin. Personne n’ira boire un litre d’huile comme ça, pour le plaisir. Ce Nutri-Score n’est pas adapté au combat pour lequel il pense lutter : la malbouffe. Des produits basiques pour se faire correctement à manger sont mal notés, c’est aberrant », ajoute-t-il.

Des frites notées A, un Roquefort noté E…

Celui qui défend les 247 produits occitans labellisés estime que le Nutri-Score doit s’attaquer aux produits ultra-transformés et non aux aliments du terroir et ancestraux. « C’est trop caricatural ! On ne met en avant le bien-manger. Des frites surgelées ont des meilleures notes que certains produits locaux… Des recettes datant du siècle dernier ne peuvent pas s’adapter à un baromètre comme cela. » En bref, on ne mélange pas les torchons et les serviettes.

✍🏼 Suite à une refonte du #NutriScore, le #Pruneau d’Agen voit sa note injustement dévaluée de la catégorie A à C. J’interpelle @MFesneau afin qu’il soutienne ce produit d’exception de l’agriculture française et vecteur économique important du #LotEtGaronne.

➡️… pic.twitter.com/XIe4MWltrL — Hélène Laporte (@HeleneLaporteRN) June 8, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

« Le Nutri-Score n’est pas pénalisant »

« Le Nutri-Score ne condamne aucun produit », assène de son côté Serge Hercberg, ancien président du Programme National Santé Nutrition qui a conduit au Nutri-Score. « Je regrette, en tant que scientifique, que des personnalités politiques défendent l’économie plutôt que la santé publique. C’est regrettable de voir reprendre des copier-coller d’arguments des lobbys contre ce Nutri-Score », continue l’épidémiologiste et nutritionniste. « Le Nutri-Score n’est pas défavorable à certains produits. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas en manger mais qu’il faut consommer avec raison », précise-t-il. « Et bien entendu qu’en tant que consommateur, il faut privilégier un produit AOP ou IGP qu’un produit ultra-transformé. Il ne faut pas tout mélanger. Le Nutri-Score traduit la réalité de composition des aliments, c’est tout. Ce n’est pas pénalisant », rassure le scientifique.









« Mais on ne peut pas faire la promotion d’un produit E. Les consommateurs peuvent, à cause d’un code couleur basique, tourner le dos à de bons produits », regrette de son côté Pierre Ginebre qui a peur comme d’autres que ces notes jouent sur l’économie des filières.

« Il ne faut pas faire la confusion entre donner une information à un consommateur qui en a besoin et pointer du doigt un produit… », rétorque Serge Hercberg. La bataille se joue alors entre la définition d’un produit sain en valeur nutritive et un produit de bonne qualité. Une huile locale, un fromage AOP ou des pruneaux labellisés sont des produits de bonne qualité mais, selon le Nutri-Score, des produits qu’il ne faut pas consommer en surquantité pour ne pas mettre en danger sa santé. Il en revient alors au bon sens des consommateurs : « Il ne faut pas abuser des bonnes choses ». Des frites surgelées notées A ont de bonnes qualités nutritives - avant de se baigner dans l’huile chaude, évidemment –, cela ne veut pas dire qu’elles sont de bonne qualité.

En attendant, le Nutri-Score n’est, de toute manière, pas obligatoire. Mais il pourrait le devenir, si la Commission européenne légifère en ce sens. Quand les producteurs de Roquefort ou encore de pruneaux peuvent se passer de ces notes. Coca-Cola ne s’en prive, par exemple pas, étonnement…