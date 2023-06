Pensez-vous qu’il faut réduire le nombre de vacances scolaires ?

Les écoliers auront-ils bientôt moins de vacances scolaires ? C’est la proposition formulée par Edouard Philippe, vendredi, lors d’une réunion publique à Bordeaux. L’ancien premier ministre et président du mouvement Horizons souhaite « une réorganisation des rythmes sur l’année », rapporte RMC, qui comprendrait donc une réduction des temps de vacances en maternelle et en élémentaire.









Avec seize semaines par an, la France fait partie des pays d’Europe avec le plus de vacances scolaires. Mais les élèves français sont aussi parmi les plus chargés en termes d’heure de cours, avec 864 heures au programme. Cette combinaison conduit à des journées et des semaines denses.

