A la gare Matabiau à Toulouse, ce mercredi, une vingtaine de passagers prend son mal en patience à cause d’un retard. Cette fois-ci, pas celui d’un train mais de l’un de ces fameux « car Macron » rejoignant Barcelone. Annoncé à 12h30, ce Flixbus ayant déjà traversé la France partira finalement à 13h20. Pour 47 euros l’aller-retour, on peut bien attendre un peu…

Les valises parquées dans la soute, les passagers bien installés à leur place – seul pour les plus chanceux –, c’est parti pour six heures de bus vers la capitale catalane... avec Nicolas, Rachid, Thérèse ou Sylvie. Tous sont fans de « cars Macron » qui avec « l’inflation, la hausse des prix carburants et le coût des autres moyens de transport » affichent un gros retour de hype, avance Charles Billiard de la société Flixbus. Et d’affirmer : « on connaît un véritable succès, assez notable depuis l’année dernière, qui s’explique aussi par la fin du Covid-19 et la forte envie de voyager des Français. »

« Sur le plan confort, ce n’est pas si terrible que ça »

Parmi eux le sage et silencieux Rachid. Durant tout le trajet, bien calé au fond du bus, le retraité de 78 ans en petite veste de costard et mocassin regardera le paysage. « J’ai des amis près de Barcelone et je leur rends visite très régulièrement, à leur grand désarroi d’ailleurs », s’amuse l’habitué de ces allers-retours en Flixbus. Les longues heures assis dans un car ? Pas trop le choix, « je ne pourrais pas me permettre des voyages réguliers en train. C’est clairement le moins cher et en plus, sur le plan confort, ce n’est pas si terrible que ça », répond celui qui ne s’encombrera que d’un sandwich. Un en-cas acheté durant la seule pause du trajet pour rattraper le retard.

Question confort, on a vu pire effectivement. On a aussi vu mieux, honnêtement. La clim' dégage ce parfum qui nous évite le confinement des lourdes heures de trajet, les sièges rappellent ceux des compagnies aériennes low cost et l’espace est plus ou moins vivable à condition de ne pas faire deux mètres. Reste que les passagers ne semblent pas demander la lune. Les 47 euros entrent dans la balance alors que, côté SNCF, il leur aurait fallu débourser près de 240 euros pour le même trajet, aux mêmes dates et pour seulement deux heures de trajet en moins. « A ce prix-là, j’espère que la SNCF nous masse et nous apporte des petits fours », rigole Nicolas qui se rend dans la capitale catalane avec sa mère pour un petit séjour familial.

Du haut de ses 26 ans, ce graphiste profite du trajet pour se reposer après une semaine de fête, le visage collé à la vitre du bus. N’en déplaise à sa mère, Thérèse, une infirmière du Gers, ils discuteront autour d’un verre quand ils arriveront. « Pour une fois que je ne conduis pas, précise la mère de famille qui lit un livre. En plus, on n’est pas moins bien assis et on fait des économies. »

Joanne, elle, s’occupe en roulant ses clopes en avance en attendant une pause. L’intermittente du spectacle de Seine-et-Marne, qui n’a ni permis, ni carte d’identité, adore ces Flixbus qui sont le « seul mode de transport qui n’en demande pas quand on passe la frontière franco-espagnole ».

« On peut décider de partir du jour au lendemain »

Une autre passionnée des « bus Macron » ? Mélanie. Engloutie dans son jogging préféré, casque sur les oreilles, elle a tout prévu pour que ces six heures de trajet ne soient pas trop longues : « C’est facile d’accès et pour une étudiante sans sous comme moi, ça me permet de bouger facilement. Je peux aller plus souvent voir mes amis à Paris ou faire des voyages sans que ça me coûte un rein. Et puis j’aime bien ce côté roots peut-être, c’est pratique. On peut décider de partir du jour au lendemain. »

Horaires pratiques et souplesse ont aussi séduit étudiants, salariés, retraités et familles qui remplissent ce Flixbus en route pour Barcelone. Sylvie la Toulousaine tient une maison d’hôte en Espagne et y fait l’aller-retour toutes les semaines : « les horaires sont bien plus souples pour moi. Il y a plus de choix pour partir ou arriver quelque part. Je n’ai pas besoin de m’adapter davantage ». La quinqua très souriante est une habituée et s’est accoutumée aux aléas des voyages version Macron. « Parfois c’est agréable, parfois non. Mais je suis rarement tombée sur le cliché d’un bus remplit de jeunes venus pour s’enivrer à Barcelone. C’est toujours calme. »

Et c’est dans le calme que se passeront ces six heures de route, sans bouchon ni chansonnette. Arrivé à 18h30 gare du Nord à Barcelone, chacun se lève un brin courbaturé mais pas plus qu'après avoir pris le train ou l’avion. Si la fatigue est présente, le sentiment d’avoir fait une bonne affaire l’est aussi. Surtout quand il s’agit maintenant de profiter des Ramblas et des tapas.