Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

En un an, le gouvernement Borne a déjà fait face à 16 motions de censure. Et ce lundi, dans le prolongement de la bataille des retraites, une 17e va être soumise au vote des députés. La socialiste Valérie Rabault doit donner le coup d’envoi des débats dans l’hémicycle à 16 heures. Elle défendra cette motion de l’alliance de gauche Nupes. Mais faute du soutien de la droite, il est peu probable que la censure soit votée.

De son côté, Elisabeth Borne martèle qu’elle est « au travail » avec son gouvernement pour répondre aux « préoccupations des Français », notamment pour trouver une majorité afin de faire passer un texte sur l’immigration. Mais la locataire de Matignon est surtout soumise à une autre échéance, celle du 14 juillet, au bout des 100 jours fixés par Emmanuel Macron pour relancer le quinquennat.

Alors qu’au ministère de la Fonction publique, on indique que le ministre Stanislas Guerini « a entendu » la demande générale sur les hausses des salaires, les syndicats vont être fixés ce lundi à 14h30 sur les intentions de l’exécutif. Le gouvernement va en effet recevoir à Paris les huit syndicats de fonctionnaires pour leur dévoiler les mesures salariales qu’il envisage afin d’amortir le choc persistant de l’inflation (5,1 % sur un an en mai, selon l’Insee). Mais, au-delà des salaires, le gouvernement veut renouer durablement le dialogue avec les syndicats, qui ont un temps boycotté les réunions officielles au ministère pour protester contre le report à 64 ans de l’âge légal de départ à la retraite.









A partir de ce lundi, et durant toute la semaine, les élèves des 7.000 collèges de France vont avoir le droit à une heure de sensibilisation sur « le harcèlement et réseaux sociaux ». Cette heure spéciale est lancée quelques semaines après le suicide de Lindsay, 13 ans, scolarisée dans le Pas-de-Calais. Le drame avait suscité une vive émotion en France et dans la commune de la jeune fille, à Vendin-le-Vieil.

Reçue par Brigitte Macron, Betty Gervois, la maman de Lindsay, s’est vue proposer la fonction d’ambassadrice du programme pHARe de lutte contre le harcèlement. 20 Minutes fait donc le point pour vous sur cette nouvelle mesure pour les collégiens et alors qu’un référent sur le harcèlement doit notamment être nommé « dans chaque établissement » à la rentrée.