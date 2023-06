Allez, chiche, on vous refait une intro météo. Pourquoi ? Parce qu’on aime bien, tiens. Et surtout parce qu’il a fait chaud, trop, comme sur la terre battue domptée par Djoko. Mais qu’il a plus aussi, des trombes d’eau sur Paris. Comme les insultes sur les vigiles du Vélodrome de Marseille où les fans accablés par les degrés ont dû gérer une « orga à chier ». Alors entre Roland-Garros et la hausse des températures, vous avez sans doute mis l’actu de côté. On vous comprend et on ne vous en veut pas parce que les vrais savent : nous étions là pour veiller et nous vous livrons, ce dimanche soir, notre résumé. On a sélectionné cinq grosses infos qu’il ne fallait pas rater au cours de ces dernières quarante-huit heures… Attention spoiler : on parle tennis.





1. Et de 23 pour Djoko

Jour historique pour Novak Djokovic : le Serbe est devenu, à 36 ans, le premier homme à remporter 23 titres du Grand Chelem grâce à sa victoire à Roland-Garros aux dépens du N.4 mondial Casper Ruud 7-6 (7/1), 6-3, 7-5 en 3h13 min dimanche. En plus de cet accomplissement historique, il va se réinstaller à la place de N.1 mondial lundi au détriment de l’Espagnol Carlos Alcaraz. Il y entamera une 388e semaine record. Pour revivre ce match d’anthologie, c’est par ici :









2. Au concert de Beyoncé, « l’orga » était « à chier »

Ce devait être un moment de joie, de fête, des minutes d’effervescence à hurler Drunk in Love, Single Ladies ou Break My Soul. Beyoncé les attendait, à quelques mètres de là, dans l’enceinte du stade Vélodrome, pour sa dernière date française. Ce dimanche soir, les paillettes étaient de sortie, les tee-shirts du Renaissance World Tour bien en place. Mais les minutes qui ont précédé le concert de Queen B à Marseille se sont transformées en cauchemar pour le millier de spectateurs qui a attendu sur le parking P6, parfois depuis l’aube, en raison d’une organisation pour le moins chaotique. « C’est le bordel », « l’organisation est à chier ! », etc. Les fans sont unanimes et notre journaliste Mathilde Ceilles nous raconte ce grand « n’importe quoi ! » par ici.

3. Le début de la contre-offensive de Kiev ?

L’armée ukrainienne a annoncé, dimanche, avoir repris le village de Blagodatné dans le sud-est de l’Ukraine, premier gain territorial revendiqué depuis le déclenchement de son offensive contre les troupes russes dans cette partie du front. « Les glorieux soldats de la 68e brigade (…) ont libéré la localité de Blagodatné », ont déclaré sur Facebook les forces terrestres ukrainiennes, le tout accompagné d’une vidéo montrant des soldats avec un drapeau ukrainien dans un bâtiment détruit.

Cette localité est située à la limite des régions de Donetsk et de Zaporijie, dans le sud-est de l’Ukraine, où Moscou a signalé des assauts ukrainiens d’ampleur depuis près d’une semaine et alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait état samedi « « d’actions de contre-offensive » de son armée sur le front. Plus tôt, samedi, Vladimir Poutine avait assuré que la vaste contre-offensive ukrainienne tant attendue avait « commencé » mais avait échoué. Pour tout connaître sur Moscou et Kiev qui se renvoient la balle, c’est dans notre live de dimanche par ici.

4. Une fillette tuée dans le Finistère

Une fillette de 11 ans a été tuée par balle et son père grièvement blessé samedi soir dans le jardin de leur maison de Plonevez-du-Faou (Finistère), après que leur voisin néerlandais a ouvert le feu, sur fond d’un possible conflit de voisinage, a annoncé dimanche le parquet.

Samedi, vers 22 heures au hameau de Saint-Herbot situé dans les monts d’Arrée, « les militaires de la compagnie de gendarmerie de Chateaulin sont intervenus (…) suite à des tirs d’arme à feu », a indiqué la procureure de la République de Quimper Carine Halley. Sur place, les gendarmes ont découvert le corps sans vie d’une fillette de 11 ans. Le père de l’enfant a également été découvert grièvement blessé, avec un pronostic vital engagé, selon la magistrate. Les jours de la mère, également blessée, n’étaient pas en danger. La seconde fille du couple, âgée de 8 ans, a, elle, été retrouvée saine et sauve « mais en état de choc ».

5. A Annecy, « il faut que la vie continue »

« Parlez-moi d’amour. » Annecy a choisi, ce dimanche, cette fameuse chanson pour célébrer les victimes et héros de l’attaque au couteau survenue cette semaine dans un jardin d’enfants proche du lac. Très émue, la foule a applaudi quand une chanteuse est venue interpréter Juliette Greco, les plus âgés fredonnant en chœur le refrain « Parlez-moi d’amour, dites-moi des choses tendres ».





Les habitants d'Annecy se rassemblent pour soutenir les victimes et leurs familles, le 11 juin 2023. - JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

Le jardin d’enfants, havre de paix situé près du centre historique, s’est transformé jeudi matin en « scène de terreur » quand un homme a attaqué à coups de couteau quatre enfants en bas âge et deux adultes, tous hors de danger désormais, comme l’a rappelé le maire EELV François Astorg lors du rassemblement citoyen. « Il faut que la vie continue… il ne faut pas vivre dans la peur, il faut vivre dans l’espoir », a assuré Jean-Paul Naville, un retraité de 64 ans, venu en voisin pour le rassemblement. Le reste des hommages est à lire ici, dans ce reportage. Et il est important de rappeler que l’assaillant Abdalmasih H. a, selon l’AFP, été placé ce dimanche à l’isolement au centre pénitentiaire d’Aiton, en Savoie.

Et la belle info en + : miracle par quatre en Colombie

Epuisés mais « heureux ». Les quatre enfants sauvés après quarante jours d’errance dans la jungle colombienne, se reposent depuis samedi dans un hôpital militaire de Bogota, où ils ont pu voir leur famille alors que le pays continuait de se réjouir de ce « miracle ».





Retour sur les 40 jours des quatre « miraculés de la jungle » colombienne

Retour sur les 40 jours des quatre « miraculés de la jungle » colombienne

➡️ https://t.co/5bE8nyaQxQ pic.twitter.com/pCoVouZWQK — 20 Minutes (@20Minutes) June 11, 2023



Comment les quatre enfants ont-ils survécu ? Sont-ils en bonne santé ? Comment s’est déroulé le sauvetage de la fratrie ? Retour sur les quarante jours des quatre petits « miraculés de la jungle », une disparition qui a fait le tour du monde ci-dessus.