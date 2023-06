« Parlez-moi d’amour. » Annecy a choisi, ce dimanche, cette fameuse chanson pour célébrer les victimes et héros de l’attaque au couteau survenue cette semaine dans un jardin d’enfants proche du lac. Très émue, la foule a applaudi quand une chanteuse est venue interpréter Juliette Greco, les plus âgés fredonnant en chœur le refrain « Parlez-moi d’amour, dites-moi des choses tendres ».

Le jardin d’enfants, havre de paix situé près du centre historique, s’est transformé jeudi matin en « scène de terreur » quand un homme a attaqué à coups de couteau quatre enfants en bas âge et deux adultes, tous hors de danger désormais, comme l’a rappelé le maire EELV François Astorg lors du rassemblement citoyen.

A Annecy, « il faut que la vie continue »

Face à un tel acte de « cruauté et de barbarie », « il n’y a d’autre choix que de répondre par l’unité, la solidarité et l’espoir », a ajouté l’édile dans un bref discours en présence de plusieurs centaines de personnes. Lui-même visé par des messages haineux de l’extrême droite qui l’accuse d’avoir favorisé l’immigration, l’élu a appelé dans son discours à « faire le choix de l’amour contre la destruction », à réagir avec « empathie et courage », à « ne pas céder à la peur, à la tentation de la défiance » .









Dans le public, Shana Barragan, une institutrice de 27 ans, se dit « bouleversée » : « Ça fait du bien de voir qu’il y a autant de personnes qui soient ici. Mais, ça reste douloureux ». « Il faut que la vie continue… il ne faut pas vivre dans la peur, il faut vivre dans l’espoir », insiste Jean-Paul Naville, un retraité de 64 ans, venu en voisin pour le rassemblement.

Un hommage vibrant à tous ceux qui ont « fait preuve de courage »

Depuis le drame, une foule afflue en continu sur l’aire de jeu où s’est déroulé le drame, peu à peu envahi par les bougies, les fleurs, les peluches et les ballons. « Alba, Ennio, Ettie, Peter, une petite pensée », dit un message inscrit dans un cœur sur un banc, en soutien aux petites victimes, deux Français, un Britannique et une Néerlandaise, tous âgés de moins de trois ans. Un Français de 78 ans et un Portugais de 73 ans, ont également été blessés dans l’attaque.

Dans son discours, le maire d’Annecy a aussi rendu un hommage vibrant à tous ceux qui ont « fait preuve de courage » pendant l’attaque. Parmi ces héros ordinaires, deux agents municipaux ont tenté d’arrêter l’attaquant à coups de pelle, un jeune loueur de pédalo et un professeur de mathématiques en sortie avec des élèves ont tenté de s’interposer, une assistante maternelle s’est précipitée pour secourir deux enfants blessés, un jeune touriste catholique a pris en chasse l’agresseur… Certains étaient présents sur la tribune, aux côtés des secours, des soignants, des policiers et des pompiers.