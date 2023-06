La polémique est encore vive. Le maire de Carnac (Morbihan), pris à partie après la destruction de menhirs dans une zone commerciale de sa commune, a indiqué ce vendredi que son domicile avait été placé sous la protection de la gendarmerie à la suite de menaces et d’insultes.

« On va te trouver, on connaît ton adresse, on va te foutre le feu… » : Olivier Lepick dit avoir reçu des dizaines de messages d’insultes et de menaces sur les réseaux sociaux, de même que son épouse et ses enfants, depuis que la polémique autour de la destruction des menhirs a éclaté. Il envisageait vendredi soir de porter plainte après le « tombereau de haine » qui s’est déchaîné à son encontre.

Un archéologue amateur de Carnac avait affirmé le 2 juin dans un billet de blog qu’une quarantaine de petits menhirs avaient été détruits récemment dans un chantier de construction d’un magasin de bricolage. La Direction régionale des Affaires culturelles (Drac) de Bretagne a déclaré que l’intérêt archéologique des menhirs, découverts lors de fouilles en 2015 dans deux anciennes clôtures recouvertes de taillis, n’était pas établi.

Un emballement médiatique, selon la mairie

Selon Olivier Lepick, « des dégradations ont été commises la nuit dernière » sur le site du chantier, illustrant la tournure violente qu’a prise la polémique autour des menhirs. « Le sous-préfet, de sa propre initiative, a décidé de mettre en place une surveillance de ma maison et j’avoue que ça m’a rassuré », dit le maire de Carnac. La gendarmerie effectue des rondes régulières aux abords de son domicile, comme pour le maire de Saint-Brevin-les-Pins après l’incendie à son domicile, explique-t-il.

« Les gens pensent qu’on a fait un magasin de bricolage dans les alignements alors que c’est une zone artisanale et commerciale qui est à 3 km, dans laquelle il y a déjà une station-service, la déchetterie et un supermarché », insiste-t-il. Le maire reconnaît qu' « il y a eu une erreur administrative » mais « cette boulette n’est pas le fait de la commune » qui a respecté la législation selon lui. « Cette zone aurait dû faire l’objet d’une prescription archéologique, ce qui n’était pas le cas, donc tout le monde a accepté de délivrer le permis de construire, y compris la DRAC », estime-t-il.