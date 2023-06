Il a la forme d’un arbre rétrofuturiste qui s’élève dans le ciel. A ses branches, 36 capsules flottantes faisant office de chambres sont accrochées, dont la plus haute perchée à 28 mètres du sol. Dans le domaine du Château des Pères, à Piré-Chancé près de Rennes, l’hôtel-spa L’EssenCiel ne manque pas d’attirer l’œil des visiteurs.









Ouvert depuis le 1er septembre, cet établissement quatre étoiles, véritable ovni architectural, vient de recevoir les honneurs du magazine Hôtel & Lodge. Récompensant chaque année les plus beaux hôtels du monde, la revue spécialisée a décerné la troisième place à L’EssenCiel dans la catégorie Insolite. L’hôtel breton est seulement devancé au classement par l’hôtel villa Nai en Croatie et le Miavana by Time à Madagascar.

Une première étoile au Guide Michelin pour le restaurant

« Le design de l’hôtel bouscule les codes, il a fait beaucoup parler, se félicite la direction dans un communiqué. La famille Legendre, qui dirige le domaine, a choisi d’aller au bout de ses idées, avec cette architecture un peu folle, sans compromis sur le confort intérieur. » Construit par l’architecte nantais Anthony Rio, l’hôtel-spa dispose d’une piscine, d’un hammam, d’un sauna et d’un jacuzzi.

A ses pieds est également implanté un restaurant, La Table des Pères. Son chef Jérôme Jouadé avait déjà été mis à l’honneur en mars en décrochant sa première étoile au Guide Michelin neuf mois seulement après l’ouverture des lieux.