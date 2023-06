L’Etat va investir 450 millions d’euros dans l’achat d’une vingtaine de nouveaux trains pour remplacer les vieux Corail sur la ligne Bordeaux-Toulouse-Montpellier-Marseille, a annoncé jeudi le ministre délégué aux Transports Clément Beaune.

« C’est une des lignes les plus en difficulté de France, en termes de retard et de qualité de service. L’Etat va prendre à sa charge un très fort investissement de 450 millions d’euros […] pour acheter de nouvelles rames et mettre en place un centre de maintenance », a déclaré Clément Beaune au quotidien Sud Ouest. « Une vingtaine de trains vont être commandés pour équiper la ligne, avec une livraison début 2027 », a-t-il précisé.

L’annonce de cette commande était très attendue, car les vieux trains Corail en service sur cette liaison sont à bout de souffle. La SNCF a déjà acheté pour le compte de l’Etat 28 trains au constructeur espagnol CAF, destinés aux lignes Intercités Paris-Limoges-Toulouse et Paris-Clermont. Le contrat comprend 75 rames en option, dont une partie est prévue pour Bordeaux-Marseille.

Ces trains doivent être construits dans l’usine alsacienne de Reichshoffen, que CAF a récemment rachetée au groupe français Alstom.

50 millions d’euros de l’Etat pour le projet de RER bordelais

En attendant la livraison des nouveaux trains, Clément Beaune dit avoir demandé à la SNCF « des améliorations à très court terme ». « Nous allons renforcer la maintenance de la climatisation. Nous allons tester la peinture blanche sur les trains pour lutter contre la chaleur [comme en Espagne] et équiper toutes les gares de fontaines à eau », a-t-il assuré. « Nous allons également augmenter les effectifs de sûreté de 25 % et le nombre d’agents par train qui seront deux sur 75 % des trajets. »

Sur le terrain local, Clément Beaune a indiqué que le projet de RER bordelais devrait recevoir 150 millions d’euros de l’Etat, sur une enveloppe de 800 millions envisagée pour tous les RER métropolitains sur la période 2023-2027.

La transversale Bordeaux-Toulouse-Montpellier-Marseille fait partie des « trains d’équilibre du territoire » (TET), plus connus sous le nom d’Intercités, subventionnés par l’Etat et exploités par SNCF Voyageurs avant une prochaine ouverture à la concurrence.

Quant à la ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, « tous les ingrédients sont là pour que le projet démarre » en commençant par les aménagements ferroviaires aux abords de ces deux villes, a-t-il estimé. La branche Bordeaux-Dax « se fera un peu plus tard », selon lui.