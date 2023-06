Attaque au couteau à Annecy EN DIRECT : Le suspect était entré légalement en France

Actualiser

Au moins six personnes dont quatre enfants en bas âge ont été blessées jeudi matin dans un parc d’Annecy.

L’individu, armé d’un couteau, s’est attaqué vers 9H45 à des enfants âgés d’environ trois ans. Trois des victimes ont un pronostic vital engagé.

Il a été interpellé par la police peu de temps après les faits.

12h53 : « Il a poignardé une petite fille et un enfant dans une poussette »

« On a vu une personne attaquer des enfants, des petits. Manifestement, c’était sa cible », rapporte un témoin interrogé par France Bleu Pays de Savoie, précisant que « deux personnes avaient essayé de l’effrayer » avant qu’il ne s’éloigne et que la police n’intervienne rapidement. L’homme « parlait en anglais, il était confus » précise-t-il.

« On jouait au molky tranquillement. Quelqu’un est arrivé en criant, rapporte une autre personne. Il a sauté la barrière, il a poignardé une petite fille et un enfant dans une poussette. »





12h45 : « L’horreur la plus absolue », commente Eric Dupond-Moretti

Le ministre de la Justice vient de s’exprimer dans un tweet.





L’horreur la plus absolue a frappé nos enfants à Annecy.

Merci aux forces de l'ordre pour leur intervention rapide.

La Justice est saisie et la procureure de la République d’Annecy est sur place.

Je pense d'abord aux victimes et à leur famille. — Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) June 8, 2023











12h31 : Pronostic vital engagé pour deux enfants

Selon un nouveau bilan relayé par l’AFP, un adulte et deux enfants sont actuellement entre la vie et la mort. L’un d’eux a été évacué en urgence absolue à Genève, précise Le Dauphiné Libéré. On vous rappelle que cinq personnes, attaquées à l’arme blanche, ont été blessées ce jeudi matin par le suspect. Parmi lesquelles se trouvaient quatre enfants âgés d’environ trois ans.





12h25 : L’assaillant avait déjà obtenu le statut de réfugié en Suède

Ressortissant syrien né en 1991, le suspect de nationalité syrienne a été identifié grâce à son permis de conduire retrouvé sur lui. Selon une source proche de l’enquête qui s’est confiée à 20 Minutes, l’homme était arrivé en France légalement. Les enquêteurs ont retrouvé une attestation de demande d’asile valable.

Il avait déjà obtenu le statut de réfugié en Suède. Ce qui ne l’avait pas empêché de déposer une autre demande en France auprès de l’Ofpra le 28 novembre 20022. Demande qui a été refusée, cette fois. Avant de venir en France en fin d’année dernière, il était résident en Suède depuis 2013.





11h57 : Une minute de silence observée à l’Assemblée nationale

A la demande de Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, une minute de silence a été observée au sein de l’hémicycle. « Pour eux, pour leurs familles », a-t-elle précisé, qualifiant cette attaque de « gravissime ».

La Première ministre Élisabeth Borne doit se rendre sur place dans la journée, tout comme Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur qui était en déplacement à Bruxelles ce jeudi matin.













11h51 : « La Nation est sous le choc » réagit Emmanuel Macron

Le président de la République Emmanuel Macron vient de s’exprimer sur les réseaux sociaux. Il qualifie cette attaque d’une « lâcheté absolue ». « Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc », poursuit-il, avant d’ajouter : « Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés. »





Attaque d'une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2023







11h43 : Un point presse prévu à 12h30

Selon notre journaliste Thibaut Chevillard qui vient de s’entretenir avec la procureure de la République d’Annecy, une conférence de presse sans question sera organisée ce jeudi à 12h30 à la préfecture de la Haute-Savoie.





11h37 : L’agresseur se déclare de nationalité syrienne

Selon l’identité qu’il a déclinée auprès des policiers, l’assaillant serait de nationalité syrienne. Demandeur d’asile, il est inconnu de tous les fichiers, rapporte auprès de l’AFP une source policière.





11h20 : Bienvenue dans ce nouveau live

Ce jeudi matin, une attaque au couteau est survenue à Annecy. Selon une source proche du dossier, six blessés ont été dénombrés, dont quatre enfants âgés de trois ans environ ont été blessés à l’arme blanche alors qu’ils se trouvaient dans un square, près du lac. L’assaillant a aussitôt été interpellé alors que la procureure de la République s’est rendue sur place.