Vélo à smoothie, atelier de découpe de légumes ou préparation de mayonnaise à base de légumineuses. Ce mercredi après-midi, les enfants ont enfilé le tablier, au centre de loisirs des Gayeulles, à Rennes. C’est dans ce lieu niché dans le parc du même nom que la ville vient d’installer son école municipale de cuisine.

Un lieu de formation et d’apprentissage pour sensibiliser les élèves à la thématique du bien manger. « On leur fait découvrir les légumes de saison et on leur apprend des petites recettes toutes simples qu’ils pourront reproduire chez eux », indiquent David et Fabrice, deux cuisiniers de la ville qui ont accepté de jouer les formateurs.

Un lieu de formation pour les cuisiniers de la ville

Ouverte toute l’année, l’école municipale de cuisine accueillera derrière ses fourneaux les enfants des centres de loisirs et des écoles publiques de Rennes. « On va leur apprendre le chemin de la graine à l’assiette, mais ils mettront aussi la main à la pâte pour se familiariser avec les gestes culinaires de base », souligne Ludovic Brossard, conseiller municipal délégué à l’alimentation durable.









La cuisine servira également de lieu de formation continue pour les 90 cuisiniers en restauration collective employés par la ville. « Ils pourront apprendre des nouvelles techniques et des recettes pour végétaliser les assiettes », poursuit l’élu. Ce projet s’intègre dans le cadre du plan alimentaire durable, démarré en 2016 par la capitale bretonne pour réduire le gaspillage dans les cantines et augmenter la part de produits bio et locaux dans les assiettes.