Attendre n’est jamais agréable, les démarches administratives non plus. Combinez les deux, et vous vous retrouvez avec des délais d’attente interminables pour faire renouveler son titre d’identité. Il faut compter soixante-six jours, en moyenne, pour obtenir un rendez-vous. Dans certaines communes, l’attente peut se prolonger pendant des mois et des mois, sans compter les délais de fabrication, qui peuvent varier selon les préfectures. Les lecteurs et lectrices qui ont répondu à notre appel à témoignages nous font part de leur galère.

Le délai de six mois semble concerner une large partie des personnes. « Je viens d’avoir mon rendez-vous à Saint-Malo pour fin août, après des dizaines de tentatives depuis plus de six moi, explique Alain. Il faudra aller chercher la carte à la Mairie, nouveau délai 6 à 8 semaines après. Un voyage en TGV en perspective ! Ce bazar est un véritable scandale. »

« Ce n’est pas "Fort Boyard", c’est "Armageddon" ! »

« Six mois que j’attends pour renouveler ma carte d’identité, constate aussi Nathalie. Pour couronner le tout, je suis mutée dans une autre région et ma demande est en cours, pas moyen de transférer le dossier. » Le manque de moyens pour assurer les rendez-vous, et la dématérialisation partielle des démarches n’est pas au goût de tout le monde. « A vouloir tout numériser on en arrive à ce problème de délivrance de papiers officiels, ajoute encore la quadragénaire. La procédure est compliquée et ne nous dédouane pas d’aller en mairie. Cherchez l’intérêt ! Maintenant ce n’est ni Fort Boyard ni même Koh-Lanta, c’est Armageddon ! »

Les Français de l’étranger ne sont pas en reste. "C’est neuf à douze mois d’attente pour nous, plus deux voyages allers-retours dans des pays voisins, car seuls certains consulats travaillent", expose Sébastien, 51 ans. Sarah, 28 ans et vivant en Allemagne, a eu une expérience légèrement différente. « J’ai cherché des rendez-vous en France, je n’ai pu en trouver absolument aucun, ni en Côtes-d’Armor ni vers Toulouse, qui sont les deux endroits où je suis amenée à rentrer », raconte-t-elle. Finalement, elle a pu obtenir un rendez-vous au consulat de Berlin et recevoir ses papiers en trois semaines. « Je trouve ça hallucinant que cette option ait été la plus facile », constate-t-elle.

Adieu les vacances

Fatalement, ce qui devait arriver arriva : sans passeport, de nombreuses personnes sont contraintes d’annuler leurs vacances en dehors de l’espace Schengen. « Cela fait maintenant neuf semaines que les dossiers de mes enfants sont en attente de traitement à la préfecture, explique Cynthia, qui planifie un voyage à Madagascar depuis novembre. Les enfants devaient rencontrer leur grand-père paternel pour la première fois, et aller se recueillir sur la tombe de leur grand-mère. Annuler ce voyage sera un véritable drame pour nous tous. Nous sommes rongés par l’angoisse en permanence. »

Face à ces problématiques, Christine a choisi d’attendre d’avoir son nouveau passeport en main avant d’acheter ses billets d’avion. Une décision qui lui aura coûté 130 euros d’augmentation sur le prix de son billet. Une autre Christine a dû changer de destination, abandonnant le Maroc au profit de l’Andalousie. Elle n’a pas été remboursée des frais avancés pour la destination initiale, faute d’avoir souscrit une assurance annulation. « Mais nous avons sauvé nos vacances », relativise-t-elle.

L’absence de titre d’identité peut être handicapante dans une série de démarches administratives. « Les délais sont supérieurs à 8 mois dans l’agglomération nantaise, impossible de refaire une carte Vitale dont la puce est défectueuse sans la nouvelle carte d’identité, regrette Robert. Plus de remboursement. Situation incroyable en 2023, à l’ère du numérique. »

Même les cartes de séjour sont concernées

Cette situation dépasse même la carte d’identité et le passeport. Le renouvellement des titres de séjour est aussi concerné par des délais. "J’ai déposé mon dossier à préfecture de Lille le 25 avril 2022, rapporte Djire, 34 ans. Jusque-là, je n’ai toujours pas reçu mon titre de séjour. Là, je viens d’être suspendu de mon boulot de cuisinier. Après plusieurs relances, je fais face à un grand mur de silence. Je n’ai aucun revenu et je ne sais plus à quel saint me vouer, alors qu’on dit que la cuisine faire partir des métiers en tension. » Ghana se retrouve dans une situation similaire, malgré ses relances par mails, courriers ou appels téléphoniques : « Depuis le mois de mars, ma carte de séjour est disponible à la préfecture du Créteil, mais, jusqu’à ce jour, pas de rendez-vous pour la récupérer ; c’est galère sur galère. »

Début 2023, le gouvernement a annoncé l’ouverture de 500 stations d’enregistrement supplémentaires, puis la création d’un site pour centraliser les prises de rendez-vous. Visiblement, ce n’est pas encore suffisant pour fluidifier le processus.