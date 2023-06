Des péages au-dessus des moyens des Français ? Alors que l’inflation étrangle les ménages français, le ministre délégué au Transports incite les sociétés autoroutières à concéder une « ristourne » aux automobilistes pendant les vacances d’été. Clément Beaune a appelé à une réduction du prix des péages pour l’été, au moins équivalente aux 10 % accordés l’an dernier à ceux qui payaient en chèques vacances.

« On est à quelques semaines des grands départs en vacances qui vont se faire à partir de fin juin début juillet, pour beaucoup de Français. On sait qu’on est dans une période difficile, d’inflation, de difficultés sur le pouvoir d’achat. Et donc je pense (…) que, dans ce contexte, il est important que les sociétés d’autoroutes fassent un geste commercial, fassent une réduction, une ristourne », a déclaré Clément Beaune sur RTL.

Les « modalités » discutées la semaine prochaine

Les principales sociétés d’autoroutes avaient concédé l’été dernier une réduction de 10 % sur les trajets des détenteurs d’un badge de télépéage s’ils payaient en chèques vacances. « Je souhaite qu’on ait un geste au moins équivalent cette année pour les familles qui partent en vacances par la route » et que la mesure soit appliquée dès les premiers départs et non pas à la mi-juillet comme l’an dernier, a-t-il dit.

Clément Beaune a précisé qu’il allait discuter des « modalités » avec les sociétés d’autoroutes la semaine prochaine. « On a besoin de ce geste, c’est ma responsabilité de ministre des Transports. Je ne suis pas ministre des sociétés d’autoroute, je suis ministre de tous les Français qui partent en vacances et qui circulent aussi en voiture », a-t-il relevé, qualifiant au passage de « démagogie » la proposition du député LFI François Ruffin de rendre les autoroutes gratuites cet été.