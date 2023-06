Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Dans la lutte contre le chômage, le gouvernement s’apprête à tourner la page de Pôle emploi. L’exécutif présente mercredi son projet de loi « pour le plein-emploi », qui doit donner naissance à France Travail - au plus tard d’ici le 1er janvier 2025 - et mettre en place un accompagnement plus personnalisé et directif des allocataires du RSA qui n’ont guère profité de la baisse du chômage. L’Elysée et Matignon misent sur cette transformation pour atteindre un taux de chômage autour de 5 % en 2027 (contre 7,1 % actuellement) en ciblant les personnes très éloignées de l’emploi.

François Braun va être ce mercredi en terrain connu, mais pas forcément conquis. Le ministre de la Santé va en effet se rendre devant ses anciens collègues médecins urgentistes, qui attendent « des engagements clairs » avant un été à haut risque pour ce secteur toujours en crise.

Le ministre s’exprimera en début d’après-midi devant le congrès Urgences 2023, un évènement annuel organisé par la Société française de médecine d’urgence avec le syndicat des urgentistes Samu-Urgences de France, dont François Braun était le président avant son entrée au gouvernement, il y a presque un an. Les urgences sont confrontées à un encombrement chronique, qui place souvent les médecins dans des situations très difficiles. Face à la crise, Emmanuel Macron s’est d’ailleurs engagé en avril à « désengorger tous les services d’urgence » d’ici fin 2024.





L’exécutif veut allouer plus d’argent aux transports régionaux. Sur cinq ans, l’Etat veut en effet y consacrer 8,6 milliards d’euros. Si cet objectif est réalisé, il constituera une hausse « de 50 % » par rapport aux précédents contrats de plan passés avec les exécutifs régionaux, a annoncé mardi le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune. « On commence la discussion avec les régions pour la mise en œuvre concrète du plan de 100 milliards d’euros (pour le ferroviaire) d’ici 2040 » promis par la Première ministre Elisabeth Borne, a déclaré Clément Beaune à des titres de la presse quotidienne régionale, dont Ouest France, La Voix du Nord et les journaux du groupe EBRA.

Le ministre doit obtenir formellement le feu vert du Conseil des ministres, ce mercredi, pour lancer sur ces bases les négociations avec les collectivités locales - essentiellement les régions, mais aussi les agglomérations pour les futurs RER métropolitains - afin de conclure les contrats pour la période 2023-2027.