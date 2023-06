La loi des séries. Après Villeneuve-Loubet il y a quelques jours, c’est une autre localité du département des Alpes-Maritimes qui annonce une rentrée d’argent providentielle. Et pas des moindres. Dans la petite commune de Roquefort-les-Pins, la municipalité vient d’accepter l’héritage de près de 8 millions d’euros laissé par une de ses administrées, décédée l’an dernier à l’âge de 100 ans.

Célibataire, sans enfant, Romaine Carlès avait rédigé son testament « il y a vingt ans », a expliqué le maire à Nice-Matin, mais la commune n’en avait pas connaissance. Et même s’il était clair que la centenaire était « très attachée à la commune », « ce fut une réelle surprise », pour Michel Rossi. « Rien ne nous laissait penser à un legs et encore plus de cet ordre », s’est-il étonné dans les colonnes du quotidien régional.









Pour construire une école

La somme en question, 7.956.335 euros exactement, issue de plusieurs biens immobiliers, doit encore être libérée de certaines charges. Mais elle va dans tous les cas compter dans les finances de cette commune de 7.300 habitants. Notamment pour la construction d’une école, conformément aux volontés de la défunte, qui comprennent aussi l’entretien de son monument funéraire. La rentrée d’argent va par ailleurs permettre à la commune « d’aider à financer les projets en cours », comme le réaménagement d’un ancien bâtiment « pour en faire un centre culturel », a détaillé l’élu auprès de Nice-Matin.

Il précise que la mairie de Roquefort-les-Pins devra aussi « veiller à faire attribuer à la SPA », la Société protectrice des animaux, un autre legs de 679.687 euros, présents sur les comptes bancaires de Romaine Carlès. Elle l’avait signifié dans son testament.