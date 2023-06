Ce sac à main se transforme en coffre-fort connecté

« Attention aux vols, surveillez vos affaires. » C’est en lisant ce panneau, pas vraiment incitatif, à l’entrée d’une plage espagnole de LLoret de Mar, que Brice Cavelier, un ingénieur en électronique toulousain, a eu l’idée de son mini coffre-fort nomade. Baptisé UpLock, cette solide coque en plastique rectangulaire peut contenir smartphones, papiers, clés de voiture ou argent liquide. Etanche à l’eau et au sable, son propriétaire peut l’activer avec un code. Et, une fois enclenchée, si la « boîte bouge », une alarme – dont le volume est réglable quand même pour épargner les oreilles des estivants – se met à hurler. « L’une de nos utilisatrices qui voyage en van l’avait déposée sur son siège quand un voleur a cassé la vitre. L’alarme l’a fait fuir », assure le cofondateur de la start-up UpFiner.

Patrick, un Lyonnais, qui voyage souvent au Brésil avec son épouse, a troqué son « coffre de voyage », de fabrication américaine et plus massif, contre la version plus légère Made in Occitanie. Il y entrepose passeports et devises, et utilise la dragonne en acier pour l’attacher à des radiateurs, dans les hôtels et locations où il passe. « C’est rassurant, car il est facile d’être tenté de subtiliser des objets dans une chambre, et facile d’utilisation », confie le voyageur qui n’a pas eu jusqu’ici à essuyer la gêne d’un déclenchement intempestif. Seuls bémols, il se demande si l’alarme, poussée à son maximum, restera audible s’il s’éloigne en nageant avec le bruit des vagues et aimerait pouvoir piloter son UpLock avec une appli.

De quoi mettre au défi Brice Cavelier et son associé Flavien Joly, « très attentifs » aux retours des utilisateurs. En un an, ils ont fait voyager leur invention du CES de Las Vegas à Barcelone – en déclenchant d’ailleurs un véritable enthousiasme dans la capitale catalane en proie aux pickpockets. Ils ont vendu environ un millier d’exemplaires de leur UpLock à travers le monde et s’apprêtent à dévoiler sa version 2, au salon « Viva Tech » de Paris qui ouvre le 14 juin.

Pour danser ou commander au bar

Cette évolution*, toujours avec son mode alarme retentissante en statique, est à la fois plus girly et plus geek. UpFiner a en effet confié à des designers de Caussade (Tarn-et-Garonne) le soin d’imaginer toute sorte de fourreaux avec bandoulière qui se « clipsent » autour du coffret, le transformant en pochette. De quoi s’élancer sur la piste de danse d’une guinguette sans craindre de tomber ses clés de voiture en se dandinant. La nouvelle pochette sécurisée peut par ailleurs être connectée en Bluetooth à un smartphone ou à une montre intelligente. « Si vous vous éloignez pour prendre un verre au bar, elle se met en sécurité », explique Brice Cavelier. Et vous êtes immédiatement prévenu si vos objets prennent la tangente.

Le Toulousain se défend d’aiguiser nos tendances paranoïaques. Il constate juste que la plupart des acheteurs ont déjà été victimes de vols et ont arrêté de « penser que ça n’arrive qu’aux autres ».

* Prix conseillé 129 euros