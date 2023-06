Surprise voire consternation chez les dégustateurs de rosés. Dans un concours à l’aveugle où 28 vins rosés - 16 de Provence et 12 de Bordeaux - étaient comparés, les bouteilles des vignerons bordelais ont tenu la dragée haute à leurs homologues provençaux. C’est le site la Route des vins qui a livré cette étonnante conclusion, dans une publication repérée par Var Matin.

Et si les vins provençaux trustent les trois premières places, les rosés de Bordeaux devancent certaines prestigieuses cuvées du sud. Parmi lesquelles le château Miraval, propriété de Brad Pitt, dont la cuvée, aux bouteilles vendues 16 euros pièce, se classe 11e. Grosse claque également pour les vins issus des deux domaines possédés par LVMH qui terminent en 17e et 18e positions, dont la cuvée Whispering Angel, le vin français le plus vendu aux États-Unis à 18,33 euros la bouteille.

Une bouteille à 5,70 euros en bonne place

Le Tutiac, premier rosé de Bordeaux à apparaître dans ce classement figure en quatrième position, ex aequo avec le Bandol, un rosé dont la réputation n’est plus à faire. Et si le Bandol se monnaye 22 euros la bouteille, le Bordeaux se vend 5,70 euros.

Des résultats d’autant surprenants au regard des volumes de productions : 91 % des cuvées réunies au sein des Vins de Provence sont des rosés lorsque cette couleur ne représente que 4 % de la production des vignobles du Bordelais.