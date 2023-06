Le préfet du Finistère a évoqué des « tracts haineux » envoyés par Internet. Dans les faits, on peut plutôt parler de propagande néonazie. La semaine dernière, plusieurs maires et municipalités du Finistère ont reçu un mail contenant un tract évoquant un « message à nos compatriotes de race blanche ». Dans ce document imprimé en noir et blanc, le ou les auteurs s’en prennent aux juifs qui « détruisent le pays » citant « l’immigration », la « dégénérescence pédo-LGBT » et « la guerre ».

Destinataire du tract, le maire de Morlaix Jean-Paul Vermot l’a partagé sur ses réseaux sociaux afin de faire part de « sa honte ». L’élu a effectué un signalement en gendarmerie. Selon lui, plusieurs autres communes du département auraient reçu le même document.

Une enquête judiciaire ouverte

Dans un bref communiqué, le préfet du Finistère « s’indigne profondément que de tels supports ignominieux puissent être diffusés ». Le représentant de l’État a invité toute personne ayant reçu ces tracts « à se manifester auprès de sa brigade de gendarmerie ou du commissariat le plus proche ». Une enquête judiciaire a été ouverte.

Une mairie de Seine-Maritime avait déjà été la cible de tracts nazis et antisémites fin mai.