De la grêle, des trombes d’eau qui se déversent du ciel. La ville de Lyon et une partie de son agglomération se sont retrouvées samedi soir sous le déluge. L’orage s’est déchaîné vers 19h30. Un orage « exceptionnel » et « très localisé » selon le site Lyon Météo, indiquant qu’il est tombé 83 mm de pluie « en mois d’une heure et demie ». Soit l’équivalent d’un mois de précipitations.





On est à lyon ouuuuu #lyonsoulapluie #lyon #pluie #inondasyon #TF1 pic.twitter.com/QDE421LWCV — Tahia bledi (@blediaaaaa) June 3, 2023







Certaines stations de métro ont été inondées, et une partie de la ligne D a été interrompue en soirée, comme en témoignent plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux. Des voitures ont été également submergées et une partie de l’autoroute A 450 a été coupée à la circulation.

Ce dimanche matin, plusieurs établissements scolaires se sont réveillés les pieds dans l’eau, notamment l’ENS (école normale supérieure).





87mm de pluie sont tombées samedi soir à Lyon. soit l'équivalent d'un mois de pluie en l'espace d'une heure et demie. - Capture écran Twitter





Les pompiers ont recensé plus de 120 interventions dans le département du Rhône placé en vigilance jaune. D’autres orages sont attendus dimanche après-midi, selon les prévisionnistes.