La meute de potes déambule dans le 5e à proximité du Panthéon comme un pirate écume les mers, à la recherche d’une nouvelle aventure. Aller où ? Eux-mêmes l’ignorent. A deux heures du matin, on ne trouve plus grand-chose d’ouvert, même dans la capitale. Mais c’est aussi ça la nuit : marcher on ne sait où, jusqu’on ne sait quand, pour faire on ne sait quoi. Juste le plaisir pour ces vingtenaires de prolonger encore un peu la soirée dans l’infini des possibles. Echanger un dernier rire, lancer une ultime pique, refaire le monde encore une fois ou s’échouer dans un bar inconnu qui aura eu la bonne idée de ne pas avoir fermé ses portes.

« La liberté », résume Sarah, leadeuse officieuse de la bande. Ses troupes le savent, c’est un luxe de choisir quand la soirée s’arrête. Pendant ce qui devait être le « prime » de leur jeunesse, la nuit fut confisquée. Pire encore, réglementée. En Ile-de-France, comme dans six autres régions, le couvre-feu a commencé le 17 octobre 2020 pour se finir… le 20 juin 2021. Huit mois consécutifs à voir la vie s’arrêter au moment où le soleil se couche. Trois cent un jours au total, si on y ajoute les 55 du premier confinement. Compilez les mois supplémentaires à subir les bars fermés, les terrasses restreintes, les discothèques interdites, et vous obtenez deux ans où la jeunesse fut privée de son terrain de jeu favori.

« La fac sans les soirées et les bars, c’est 90 % d’intérêt en moins »

« Mes deux dernières années de licence », peste Sarah encore plus amère que les pintes d’IPA enfilées il y a quelques heures. « La fac sans les soirées et les bars, c’est 90 % d’intérêt en moins. C’est sympa la socio hein mais quand même… » Pas de fête au pub pour célébrer le diplôme, pas de barathon les jeudis soir en rampant jusqu’au banc de l’université le lendemain matin, pas de Freed from Desire ou de Lacs du Connemara, même pas le moindre petit mètre de shot à s’enfiler dans le gosier aux anniversaires (à consommer avec modération les loulous, merci bien). Et ils en sont conscients, « le temps perdu ne se rattrape plus », comme le chantait l’autre.

L’interdiction fut si longue qu’entre deux auto-attestations de sortie et un lavage des courses à la Javel, le doute s’est installé. Et si la fête ne revenait jamais dans le monde d’après ? Les politiciens le répétaient eux-mêmes à l’envie, autant comme un conseil sanitaire que comme une morale de bienséance : la bamboche, c’est fini.

Les mêmes bars, les mêmes potes, les mêmes rites

Spoiler de 2023 : le monde d’après tant promis a des furieuses similitudes avec le monde d’avant, tant dans ses défauts que dans ses plaisirs. « Dès que les bars ont rouvert, on s’est jetés dedans dans des morts de faim », crâne Léo, qui prend très au sérieux son rôle de comique du groupe. Pour lui, la fête et le bonheur, c’est comme le vélo : ça ne s’oublie pas. « La reprise a été automatique. On n’avait rien perdu de nos habitudes, de nos jeux d’alcool ou de nos rires. Les mêmes bars, les mêmes potes, les mêmes rites », sourit-il. Sarah renchérit : « Il fallait juste réinvestir notre territoire perdu. Mais pas d’inquiétude ou de difficulté. Quand la liberté est devant nous, on s’en empare. »





La bamboche ne s’est jamais réellement finie, elle avait juste été mise sur pause. Ou plutôt, sous assistance respiratoire. « On faisait la fête mais en moins bien », se remémore Sarah. Apéro zoom, bière par terre avant que ne sonne le couvre-feu, et ils passent aux aveux maintenant que ça fait deux ans : certaines soirées officieuses chez les uns et les autres en fraudant les restrictions sanitaires. Mais dès que le dehors a été libéré, délivré, « y a pas eu d’hésitations », indique Léo. « Les apéros Covid et tout, par rapport à nos vraies soirées, c’est la Pro A [championnat de basket en France] par rapport à la NBA. »

Un monopole accru sur la nuit

Quoi qu’en pense l’étudiant, certains ont préféré rester dans le confort de leur chez-soi, même après la levée des restrictions. « Les personnes de plus de 55 ans consomment moins hors domicile qu’avant le Covid, note Julien Veyron, directeur des solutions Client chez CGA-France. Pour eux, il y a une vraie coupure, et l’habitude n’a pas été reprise. » Vous l’aurez compris, la jeunesse, elle, repart fort sur les plates-bandes : « Il y a une grosse consommation hors domicile, d’achats plaisir, malgré l’inflation et les crises. »

Au sein d’un groupe, tout le monde a un rôle et un caractère plus ou moins avoué. Passons donc à l’introvertie, Natacha. Même ses yeux constamment fixés à ses Air Jordan l’ont remarqué : non seulement la nuit leur appartient à nouveau, mais ils ont accru leur monopole dessus. « C’est vrai que par rapport à 2019, on trouve moins de vieux dehors » - en sachant que quand on a 20 piges, le terme désigne rapidement toute personne ayant passé la trentaine. Du coup, « les bars proposent plus de cocktails pour nous et moins de vins par exemple. Ils ont compris qu’on était la seule clientèle permanente. Au début, j’étais quand même un peu hésitante, notamment à s’afficher en public comme avant », se remémore-t-elle du retour des bars à l’été 2021. « Puis la playlist a démarré, j’ai regardé tout autour dans le bar, y avait pas de vieux, que des gens comme nous. Et on s’est remis à danser… »

La nuit, « une métaphore de la société »

Pas étonnant que les jeunes réinvestissent si facilement les soirées, tant « elles restent un rite initiatique », analyse Jérémie Peltier, directeur des études de la Fondation Jean-Jaurès et auteur de La fête est finie ? (éd. de l’Observatoire, 2021). Premiers moments un peu transgressifs sans les parents, lieu de rencontres incontournables, amoureuses ou amicales, et même une « métaphore de la société, avec ses règles, ses moments, sa forme de concurrence aussi : qui est invité, qui ne l’est pas ; qui est populaire, qui ne l’est pas. » Bref, les dures lois de la vie active et du monde adulte, version alcool et dance floor.

« On a vu deux ans de notre vie sacrifiée. Il fallait bien se rattraper », atteste Sarah, qui se la joue plus A la recherche du temps perdu que Voyage au bout de la nuit. L’extérieur subit de plus un véritable retour en hype, à croire Jérémie Peltier : « Nous arrivons au bout de nos modes de vie solitaires et isolés, et il y a un besoin de sociabilités et de convivialité. Si la solitude et la sédentarité ont pu être des modes de vies choisies, les individus se rendent compte que c’est souvent créateur de mal-être, d’anxiété et de déprime. »

Ici point de déprime, mais devant une énième porte de bar fermée et la perspective salvatrice du dernier métro, la bande décide raisonnablement de se séparer après une dernière déclaration enflammée d’amitié qui sent bon les quatre grammes d’alcool. Parfois, les promesses d’infinité de la nuit font pâle figure face à la bonne idée de s’éviter une facture d’Uber ou de taxi. Pas de panique, demain, c’est samedi, et la bande est bien résolue à enchaîner une nouvelle soirée. Et même de se voir pour un McDo post-gueule de bois le midi. « On n’est pas que des soiffards, se défend Léo, on aime aussi se voir en journée. » Simplement, quand on a 20 ans, on apprend à chérir le jour seulement après avoir célébré la nuit.