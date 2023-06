Le Vélodrome n’aura pas à choisir entre le ballon rond et la grande messe du pape François. Selon La Provence, celle-ci aura bien lieu le 23 septembre prochain dans l’enceinte du boulevard Michelet, un accord ayant été trouvé avec l’organisateur de la Coupe du monde de rugby. Deux matchs sont en effet prévus à Marseille, les 21 septembre et le 1er octobre. Des discussions étaient ainsi engagées sur le montant de la surprime d’assurance pour couvrir d’éventuels dégâts après la messe, comme le rappelle le quotidien.

🔴 C’est maintenant chose faite ! Le Pape François @Pontifex_fr célébrera la messe au cœur du Stade Vélodrome le samedi 23 septembre 2023.



« Comme s’il se rendait chez chaque Marseillais »

Le pape est attendu à Marseille à l’occasion d’une rencontre des évêques de la Méditerranée, dont la dernière édition s’est tenue en février 2022 à Florence mais à laquelle il avait dû renoncer. « Lorsque le Pape célébrera la messe au stade Orange Vélodrome, lieu qui rassemble Marseille dans toute sa diversité, ce sera comme s’il se rendait chez chaque Marseillais », s’est félicité dans un communiqué le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, à l’initiative de l’invitation papale.

Cette visite comprendra trois temps, « une prière œcuménique et interreligieuse à Notre-Dame-de-la-Garde en mémoire des migrants disparus en mer, une rencontre avec les jeunes et les évêques de la Méditerranée, et une messe ouverte à tous, Marseillais et pèlerins venus d’ailleurs pour prier avec lui », avait détaillé le diocèse en mars.