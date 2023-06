Ce jeudi 1er juin, vous avez pu découvrir les premières réponses d’admission à vos vœux Parcoursup. Et vous êtes nombreux et nombreuses à avoir choisi une formation en apprentissage, car 1,1 million de vœux ont été émis en ce sens. Il faut dire que cette année, plus de 8.500 formations étaient proposées en apprentissage sur Parcoursup. Et vous aviez le droit de formuler jusqu’à dix vœux (BTS, BUT, formations dans le domaine sportif, du social, du paramédical…)

Par ailleurs, spécificité de ces cursus : même si les premières réponses sont tombées, vous pouvez toujours formuler des vœux de formation en apprentissage sur Parcoursup, jusqu’au 12 septembre.

Pour celles et ceux qui ont reçu la réponse « retenu sous réserve de contrat » jeudi, cela signifie que vous avez une préproposition d’admission. Vous devez désormais décrocher un contrat d’apprentissage avec votre employeur. Ce qui vous permettra de procéder à votre inscription et donc d'intégrer la formation. Mardi prochain à 18 heures, nous organisons un live sur Instagram avec « Monsieur Parcoursup » au ministère de l’Enseignement supérieur, Jérôme Teillard, qui répondra à toutes vos questions.

Vous n’avez pas eu de réponses positives jeudi et comptez postuler en urgence à une formation en apprentissage, est-ce une bonne idée ? Comment évaluer ses chances d’être pris ? D'autres places vont-elles se libérer lors de la phase complémentaire ? Vous avez reçu la réponse « retenu sous réserve de contrat », comment rechercher une entreprise d’accueil ? Est-ce que l’école peut vous aider ? Combien de temps avez-vous ? Quelles entreprises cibler ? Comment présenter son CV ? Quels sont éléments essentiels de la lettre de movation ? Comment se préparer à un entretien ? Que peut-on négocier ? Posez vos questions par ici !