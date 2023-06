Il y a foule, l’été, dans les Pyrénées-Orientales. Destination phare des grandes vacances, le département est bondé, toute la saison, à la mer comme à la montagne. Mais à quelques semaines des grands départs, les professionnels de l’hôtellerie s’inquiètent. Les réservations ne sont pas aussi florissantes que les années précédentes, dans le Roussillon. Pour les porte-paroles du tourisme dans le département, c’est la faute à la surmédiatisation de la sécheresse extrême, à laquelle font face les Pyrénées-Orientales.

L’incendie géant de Cerbère, les cours d’eau et les robinets à sec… Ce printemps brûlant, qui a fait les gros titres des médias, aurait inquiété certains touristes, qui projetaient de se la couler douce dans le coin. « Nous souffrons d’un "bashing" depuis de nombreuses semaines », explique à 20 Minutes Brice Sannac, président de l’Union des métiers de l’industrie hôtelière des Pyrénées-Orientales. Ce gérant de l’hôtel Les Elmes, à Banyuls-sur-Mer, pointe d’ailleurs une certaine mésinformation. « L’incendie de Cerbère, on avait parfois l’impression que tous les sentiers de randonnée avaient brûlé, alors que ce n’était une toute petite partie qui est partie en fumée, poursuit-il. Mais il reste des centaines de milliers d’hectares à découvrir, dans le département. Et aucun massif n’est fermé. »

Quant à la crainte de manquer d’eau, Brice Sannac rassure ceux qui ont prévu de passer leurs vacances dans les Pyrénées-Orientales. « Tous les clients qui viennent auront une situation normale, assure-t-il. Les hôtels, les campings ont leurs piscines. Et il n’y a pas de rationnement de l’eau, il y aura de l’eau pour le pastis, et des glaçons pour le rosé ! On a de l’eau ! » Les villages dont les robinets étaient à sec, ces dernières semaines, ce n’est qu’ « une poignée de petites communes », sur environ 400, dans le département, pointe Brice Sannac. « Ce sont des villages dans le Conflent, détaille-t-il. Sur la bande littorale, il y a de l’eau. Partout où il y a des hôtels et des restaurants, il y a de l’eau. »

« L’hôtellerie des Pyrénées-Orientales est la plus résiliente »

Ces dernières semaines, dans les Pyrénées-Orientales, « il n’y a pas tant d’annulations que ça », mais « un net ralentissement des réservations », poursuit cet hôtelier de 33 ans. Certains clients appellent les établissements, pour se rassurer. « Il y a de l’inquiétude, car la presse s’est déchaînée pour parler de la crise. Elle a fait son boulot, bien sûr. Mais elle ne s’est pas déchaînée pour dire que tout a été sécurisé, et qu’il y aura de l’eau, cet été. »

« C’est injuste, car dans le département, les professionnels œuvrent comme nulle part ailleurs pour faire face aux aléas climatiques », assure Brice Sannac. Et ce, bien avant que la sécheresse fasse tant causer. « On va même plus loin que ce que l’on nous demande. Aujourd’hui, l’hôtellerie des Pyrénées-Orientales est la plus résiliente, et la plus verte de France, assure-t-il. L’eau des piscines et des spas est récupérée, pour les agriculteurs. On a des économiseurs d’eau. Partout. Alors oui, on ne peut pas nettoyer les terrasses avec de l’eau du robinet. Hé bien on les nettoie en réutilisant l’eau des seaux à vin. »