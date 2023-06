« 20 Minutes » compile pour vous les infos qu’il ne faut pas manquer ce matin dans votre Bulletin d’information matinal (BIM).

Cette fois, il ne sera pas possible de reculer. Le Conseil d’Etat a donné jeudi au gouvernement deux mois pour prendre l’arrêté mettant en place le contrôle technique pour les deux-roues motorisés, conformément à une obligation européenne que la France a toujours rechigné à appliquer.

Le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a immédiatement réagi, affirmant que le gouvernement appliquerait « bien entendu la décision du Conseil d’Etat » et que lui-même préciserait « dans les prochains jours le calendrier et les modalités du contrôle technique », dans un communiqué. A ce stade, la date exacte à laquelle les motos et scooters seront soumis au contrôle technique en France n’est pas connue.

Après des semaines de tractations, l’Amérique peut souffler. Par un vote du Congrès américain, les Etats-Unis ont suspendu jeudi le plafond de leur dette et écarté, à quelques jours près, la menace d’un défaut de paiement. « C’est une grande victoire pour l’économie et pour le peuple américain », a salué le président Joe Biden. Selon le Trésor américain, la première puissance économique mondiale n’avait que jusqu’à lundi pour éviter la banqueroute.

L’Amérique, comme toutes les grandes économies ou presque, vit à crédit. Mais contrairement aux autres pays développés, les Etats-Unis butent régulièrement sur une contrainte juridique : le plafond de la dette, son montant maximal d’endettement, qui doit être formellement relevé ou suspendu par le Congrès.

Marion Bartoli a peut-être vécu jeudi sur le court Suzanne-Lenglen la plus belle et la pire interview de son après-carrière de joueuse professionnelle. Elle a ainsi vu un Daniel Altmaier ému aux larmes être chaleureusement ovationné par le public après son exploit contre Jannik Sinner. Puis peu après 23 heures, elle n’a tout simplement pas pu interroger Taylor Fritz, vainqueur d’Arthur Rinderknech, qui était le dernier Français encore en lice Porte d’Auteuil.

Du jamais vu dans l’histoire des Grands Chelems, où il est de coutume d’écouter quelques instants le vainqueur du jour, même lorsqu’il a éliminé un joueur du pays hôte. Mais là, la bronca était assourdissante à l’encontre du joueur américain. Son tort supposé ? Avoir célébré sa victoire en chambrant le Lenglen avec un doigt sur sa bouche, avant de lui adresser des bisous en réponse aux sifflets.