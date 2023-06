Un peu de bonne humeur dans un quotidien monotone… Métro, boulot mais surtout déco. Dix jeunes graphistes, sélectionnés par le designer Kamel Secraoui, ont décoré des ascenseurs extérieurs du métro de Toulouse. Leurs œuvres sont faites à l’aide d’adhésifs qu’ils ont créés, pour « colorer la ville » et se faire connaître par ce « tremplin d’art urbain », ont annoncé jeudi les organisateurs.

« L’idée est de colorer la ville, de mettre de la couleur sur l’espace public, sans dégrader (…), de donner le sourire aux passants », a expliqué lors d’une conférence de presse Kamel Secraoui, fondateur de l’association Design Art City, qui vise à développer l’esthétique urbaine et à rendre l’art accessible à tous.

« Ascenseur social, tremplin d’art urbain »

Street artist sous l’avatar de Chat Maigre, et créateur de l’agence KLD Design, il avait lui-même « coloré » en 2007 des ascenseurs du métro toulousain avec des adhésifs, et a eu l’idée de ce nouveau projet intitulé « Ascenseur social, tremplin d’art urbain » afin d’aider des jeunes à percer dans le métier.

« Je recevais des candidatures de graphistes, qui n’arrivaient pas à trouver ne serait-ce que des stages, alors que leurs portfolios étaient vraiment magnifiques (…) et l’idée m’est venue de refaire les ascenseurs, mais cette fois-ci comme un tremplin (…) pour les faire connaître », a précisé Kamel Secraoui, 47 ans.

Une déco recyclée

Après un appel à candidature, transmis via les réseaux sociaux et des écoles de graphisme, il a reçu une cinquantaine de dossiers, dont 10 ont été sélectionnés en collaboration avec Tisséo, l’opérateur du métro de Toulouse. Agés de 19 à 29 ans, sept filles et trois garçons, autodidactes, étudiants ou travaillant en indépendant, ont ainsi imaginé des adhésifs ou stickers, amovibles et recyclables, aux motifs abstraits ou figuratifs.

« Je l’ai pensé comme un voyage imaginaire (…) il faut tourner autour en partant sur la droite à la sortie de l’ascenseur pour une marche dans les Pyrénées, ensuite Toulouse et la couleur rose des briques, puis l’océan », a expliqué à l’AFP l’une de ces graphistes, Cécile Deldy, qui a décoré l’ascenseur de la station Compans-Caffarelli.

Des œuvres en place pendant un mois

Jean-Michel Lattes, président de Tisséo Collectivités, a ajouté que le projet, financé avec l’aide d’entreprises, vise « à permettre au grand public d’être en liaison directe avec les œuvres, ce en quoi les ascenseurs du métro sont particulièrement propices » et « promouvoir des jeunes qui ont un talent bien affirmé, mais qui ont besoin d’une vitrine ».

Collées sur les parois extérieures des cabines de dix ascenseurs de la ligne B, l’une des deux du métro toulousain, et comportant aussi une fiche biographique de chaque artiste, ces œuvres éphémères resteront en place au moins un mois.