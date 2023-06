Alors que le pays entier est encore sous le choc du drame vécu par Lindsay, la collégienne de Vendin-le-Vieil qui a mis fin à ses jours pour échapper au harcèlement scolaire quotidien qu’elle subissait, une nouvelle affaire vient secouer la région. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Shana, une élève du collège Marie-Curie, à Tourcoing, est violentée par plusieurs jeunes filles. Des images difficiles qui entretiennent une émotion collective déjà chauffée à blanc. Mais que sait-on vraiment de cette histoire ?

La bombe est lancée

La vidéo est apparue pour la première fois sur Facebook, vendredi dernier, postée par un certain Marvin Lengrand, un habitant de Tourcoing autoproclamé lanceur d’alerte. « J’ai récupéré ces vidéos par une amie de ma sœur et j’attendais son feu vert pour les publier », explique-t-il à 20 Minutes. Ces trois petits films, compilés en une vidéo, montrent plusieurs personnes, des jeunes filles, s’en prendre très violemment à une autre jeune fille sur la voie publique. Selon Marvin Lengrand, la victime s’appelle Shana, elle a 13 ans et elle est scolarisée au collège Marie-Curie de Tourcoing.

La vidéo est rapidement reprise sur d’autres réseaux sociaux, notamment Twitter et TikTok, et devient virale. Le mot « harcèlement scolaire » est immédiatement associé à ces agressions et les internautes, le lanceur d’alerte en premier, s’indignent de l’inaction de la direction du collège et des autorités. Deux rassemblements ont par ailleurs été organisés devant l’établissement pour réclamer des sanctions contre les harceleuses présumées dont les noms, prénoms et photos ont été publiés sur les réseaux.

Une enquête est en cours

Trois jours après la publication de la vidéo, le parquet de Lille, sollicité par 20 Minutes affirme que des investigations sont en cours. « Le 29 mai, plusieurs vidéos ont été diffusées sur le réseau social Twitter faisant apparaître des faits de violences en réunion commis sur une jeune fille à proximité du collège Marie Curie à Tourcoing », résume la procureure de Lille, Carole Etienne. « Une enquête a aussitôt été ouverte pour violences en réunion commises aux abords d’un établissement scolaire et confiée à la brigade des mineurs de Tourcoing », poursuit-elle.









Des investigations qui ont permis, dans un premier temps, d’identifier formellement la victime. Sans dévoiler son identité, le parquet confirme qu’elle a été entendue par les policiers le 30 mai. Par ailleurs, mercredi, le parquet ne pouvait s’avancer davantage sur l’identité des suspectes des agressions : « l’enquête se poursuit afin d’identifier les mis en cause », a déclaré Carole Etienne.

De son côté, dans un message envoyé aux parents d’élèves, la direction de l’établissement a qualifié de « diffamatoires » les propos l’accusant de « laisser se perpétrer un harcèlement envers une jeune fille du collège ». Mercredi, dans un communiqué, l’académie de Lille affirme que les équipes du collège étaient informées d’un « conflit entre deux élèves » survenu « avant les vacances de printemps », ajoutant que les familles des élèves concernés avaient été « immédiatement averties ».

Harcèlement scolaire ou règlement de comptes ?

Quoi qu’il en soit, cela ne change rien à la gravité des faits dévoilés dans la vidéo. Il s’agit néanmoins de faire la part des choses. Si le tribunal des réseaux sociaux a déjà arrêté son avis, les parties judiciaires et administratives, elles, tempèrent. D’un côté, le parquet évoque pour l’instant des « violences » sans employer le terme de « harcèlement » et mise sur l’enquête pour « circonscrire très exactement les circonstances des faits ».

Côté Education nationale, l’académie de Lille ne parle pas non plus de harcèlement scolaire mais « d’un conflit ayant pris naissance au sein de l’établissement, entre deux élèves et leurs fratries respectives ». Sur les faits, l’Académie reconnaît que le collège avait été informé par des élèves « d’une possible altercation à la sortie de l’établissement » le 22 mai, assurant que « les forces de police ont été prévenues ».

Les élèves vont passer en conseil de discipline

Une date que le parquet confirme comme correspondant à une partie des faits filmés. Mais la procureure évoque aussi une date bien antérieure, le 6 avril, pour une autre partie des faits montrés en vidéo. Cela pourrait correspondre à « l’acte de violence » reconnu par l’Académie qui a mené à « une rencontre avec la famille ».

Si des rumeurs sur les réseaux affirment que les deux principales mises en cause ont été interpellées et placées en garde à vue, mercredi, le parquet de Lille, lui, ne confirme pas cette information. Pour sa part, le collège diligentera deux conseils de discipline, l’un pour les faits de violence non datés et un autre pour ceux exposés en vidéo. Ces conseils devraient déboucher sur des « sanctions adéquates ».