Décidément, l’enseignement privé est sous le feu des projecteurs. En mai, le ministre de l’Education nationale a signé un protocole avec le Secrétariat général de l’enseignement catholique pour favoriser la mixité sociale, par lequel il s’engage à augmenter la part de ses élèves boursiers. Mais sans obligation. Même si les mesures prises ont été jugées peu contraignantes par la communauté éducative, elles ont au moins eu le mérite de remettre le sujet sur la table. Et ce jeudi, la Cour des comptes en a ajouté une couche en faisant ses recommandations au même enseignement privé sous contrat.

A la rentrée 2022, il regroupait plus de 2 millions d’élèves, soit 17,6 % des effectifs scolarisés, dans un peu plus de 7.500 établissements. La même année, l’Etat y consacrait 8 milliards d’euros, ce qui représentait 55 % du financement des établissements privés du premier degré et 68 % pour le second degré. Des moyens alloués avec des contreparties, car la loi Debré du 31 décembre 1959 stipule certains engagements, comme la conformité aux programmes définis par le ministère de l’Education nationale et l’absence de discrimination dans l’accueil des élèves.

« La mixité scolaire est en net recul depuis une vingtaine d’années »

Or, les écoles privées peuvent choisir leurs élèves et refusent entre 20.000 et 30.000 candidatures chaque année. Et force est de constater qu’elles ont plutôt privilégié celles d’élèves issus de CSP + ces dernières années. « La mixité scolaire est en net recul depuis une vingtaine d’années. Les élèves de familles très favorisées constituent 40,2 % des effectifs en 2021, contre 26,4 % en 2000 », souligne Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. La part des élèves boursiers a peu évolué, s’établissant à 11,8 % en 2021, contre 29 % dans le public. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène : les stratégies croissantes des familles privilégiées pour éviter les établissements de secteurs, des frais de cantine trop élevés dans le privé qui découragent les familles les plus modestes…

La Cour des comptes s’oppose à des quotas de boursiers dans le privé, « qui auraient pour effet de voler ses meilleurs éléments au public », estime Pierre Moscovici. Mais il avance d’autres leviers pour renforcer la mixité sociale. Comme celui de développer les sections d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa), qui accueillent des élèves présentant des difficultés scolaires et les unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) .

Tenir compte du profil des élèves pour octroyer plus ou moins de moyens

Les Sages de la rue Cambon proposent surtout une petite révolution : « moduler les moyens attribués aux établissements privés selon le profil des élèves ». Une idée défendue aussi par le sociologue de l’éducation Pierre Merle : « Pour les établissements publics comme pour les établissements privés, la dotation budgétaire par élève pourrait être augmentée lorsqu’il s’agit d’enfants de milieux populaires et réduite dans le cas contraire. Cette incitation financière pourrait amener les établissements privés à scolariser davantage des enfants d’origine moyenne et populaire. » Plusieurs syndicats enseignants y sont favorables.

Mais cette suggestion a peu de chances d’être adoptée pour l’instant. « Il faut laisser le temps au protocole de se mettre en œuvre. Il restera des chantiers ouverts ensuite », déclare prudemment Pierre Moscovici.

La nécessité de renforcer les contrôles

Dans un premier temps, les Sages voudraient surtout que les contrôles sur la manière dont les fonds publics sont utilisés soient renforcés. Le contrôle financier des établissements privés sous contrat, normalement géré par les directions départementales et régionales des finances publiques, est en effet « largement inappliqué », constate la Cour. Si c’était le cas, les rectorats pourraient notamment « mieux apprécier localement les besoins scolaires ». Et décider, par exemple, d’ouvrir une classe dans le privé ou pas.

Idem pour les contrôles pédagogiques, réalisé par les inspecteurs d’académie : il est « exercé de manière minimaliste ». Pourtant, s’il était plus rigoureux, il pourrait permettre de vérifier l’emploi du temps des élèves, le fait que les parcours santé, avenir, citoyen et d’éducation artistique sont mis en œuvre… « Il faut renforcer les moyens humains alloués aux rectorats et aux directions régionales des finances publiques pour ces contrôles », suggère Pierre Moscovici. Sera-t-il écouté ?