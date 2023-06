Ce samedi, et jusqu’au 11 juin, débutent les journées nationales de la Croix-Rouge française. « Un moment important qui permet le financement des actions locales des équipes », explique Marc Levy. Depuis septembre 2021, le romancier aux 50 millions de livres vendus est ambassadeur de la Croix-Rouge française. Un retour aux sources pour celui qui a participé à sa première garde le jour de ses 18 ans.

Marc Levy détaille à 20 Minutes tout ce que la Croix-Rouge lui a apporté et enjoint les Français et les Françaises à rejoindre les bénévoles de l’association.

Marc Levy, la Croix-Rouge française et vous, c’est une longue histoire…

Oui, ça a commencé fin 1979 par une première garde de secouriste routier, le jour de mes 18 ans. J’ai pris ma garde à 16h30 et comme j’avais encore 17 ans, je n’avais pas le droit de sortir avant minuit, jour de mon anniversaire. A minuit pile, j’étais dans le camion ! Je n’ai pas fait beaucoup pour la Croix-Rouge, mais elle a fait beaucoup pour moi. Ça a été extraordinairement formateur. Tout au long de ma vie, ça a été une ancre. La Croix-Rouge apprend à déplacer le centre de gravité de son nombril vers les autres, et en cela c’est extrêmement précieux.

Comment êtes-vous arrivé à pousser la porte de la Croix-Rouge ?

Je le dois à mon cousin, Rafael. Nous étions très proches. Il vivait à la maison et était étudiant en médecine. Et moi, je rêvais de faire médecine, malheureusement il fallait être bon en maths et je n’en ai jamais compris la logique, c’était une matière à laquelle j’étais très hermétique. Comme je ne pouvais faire médecine, mon cousin a eu l’idée de m’entraîner à la Croix-Rouge. J’ai été secouriste routier dans les Hauts-de-Seine. Ça consistait principalement à porter secours aux accidentés de la route, mais ça ne se limitait pas à ça. On intervenait aussi sur les violences domestiques, les accidents domestiques, du travail ou industriels, l’aide aux personnes âgées en difficulté.

Combien de temps donniez-vous à la Croix-Rouge par semaine alors que vous étiez étudiant ?

C’était 75 % la Croix-Rouge, 25 % les études. J’étudiais la gestion à Dauphine et de mémoire, j’avais trois heures de cours quatre fois par semaine le matin. Ce n’est pas avec ça que j’allais occuper mes journées. Je passais mon temps à la Croix-Rouge. Là, des relations humaines se tissaient, on faisait partie d’un groupe, il y avait la joie de se retrouver de faire les choses ensemble. Je m’y sentais bien, mes amis étaient là-bas. J’étais dix fois plus heureux en consacrant des week-ends à la Croix-Rouge qu’en les passant en boîte de nuit ou à taper dans un ballon. Puis j’ai arrêté la Croix-Rouge, car il fallait que je gagne ma vie.

Vous avez vécu des moments forts, d’autres difficiles. Certains vous ont-ils plus marqué ?

J’ai l’impression d’avoir plus de souvenirs gardés intacts sur ces six années et demie que sur des décennies. Il y a trop de moments clefs de ma vie pour que j’aille en chercher un. Il y a les moments où notre présence a changé quelque chose, ça apportait une récompense extraordinaire, une satisfaction humble et en même temps fabuleuse. Ce que je retiens, ce n’est pas le côté extraordinaire des grands accidents, ce sont des moments formidablement émouvants, parfois simplement dans un échange de regards, dans une main que vous tenez, dans le réconfort que vous apportez à une personne âgée. C'est aussi le calme ou la sagesse de cette personne qui vous apporte du réconfort. Mais la violence me révolte. Quand on arrivait dans un appartement, que l’on voyait une brute ayant tapé sur sa femme à coups de casque de moto, il fallait prendre beaucoup sur soi pour rester dans son uniforme Croix-Rouge et demeurer neutre. C’est là que l’esprit d’équipe est très fort. Quand un collègue est plus heurté que d’ordinaire, il y a une vigilance et une protection, un esprit d’entre-aide.

Avant de réendosser le costume de la Croix-Rouge comme ambassadeur en septembre 2021, vous l’avez porté dans l’adaptation série d’une de vos livres Où es-tu ?….

Oui, on ne quitte jamais ce costume. C’est quelque chose que vous avez en vous. J’ai passé ma vie à bourlinguer, j’ai déménagé tellement de fois que j’ai à peu près perdu toutes mes affaires en route, mais j’ai toujours mon badge de la Croix-Rouge. Et oui, je me suis retrouvé à endosser le rôle d’un directeur de la Croix-Rouge sur le tournage de Où es-tu ?. Le metteur en scène m’avait demandé d’être sur le tournage à Saint-Domingue. Et un matin, j’arrive et il me dit : « T’as été à la Croix-Rouge ? Oui, pourquoi ? » Il me passe la veste qu’il y a sur le tournage et me dit : « C’est très bien car l’acteur qui devait jouer le rôle de directeur de la Croix-Rouge nous a plantés, maintenant c’est pour toi ! » C’était un petit rôle, mais je me souviens de la joie que j’avais ressentie de repasser cette veste. C’est un sentiment d’appartenance.

Aujourd’hui, vous avez le costume d’ambassadeur. Quel est votre rôle ?

C’est juste de faire parler le plus possible de la Croix-Rouge, de faire passer ses messages importants. Je suis un membre de l’association, un parmi 59.000, mon travail à moi, c’est la communication.

Que diriez-vous à quelqu’un pour qu’il rejoigne les bénévoles de la Croix-Rouge ?

Je lui dirais : « ça va être une des expériences les plus incroyables et nourrissantes de ta vie. N’hésite pas une seconde. Tu vas vivre des années qui t’apporteront toujours plus que tu vas apporter. Viens, vraiment, viens. Et il y a une telle diversité de fonctions à la Croix-Rouge, tous les horizons sont ouverts. »

Vous avez fait de nombreuses quêtes pour la Croix-Rouge. Quelle était votre technique pour obtenir un don ?

A partir de ce samedi jusqu’au 11 juin, c’est très important, c’est ce que nous appelons les journées nationales. La Croix-Rouge intervient sur des grandes scènes du monde, mais aussi en bas de chez soi. Et si elle intervient localement, c’est parce qu’elle est composée de 59.000 volontaires répartis dans 1.050 unités locales, et l’argent collecté pendant les journées nationales permet le financement des actions locales. Quand vous donnez lors de cette collecte, vous aidez en bas de chez vous, dans votre quartier. Les collectes, je les ai toutes faites pendant mes années Croix-Rouge et il n’était pas question d’en rater une. Pour obtenir un don ? Il y a les bons et les mauvais carrefours. Donc on essayait de se poster au bon, évidemment.

Un ou une bénévole de la Croix-Rouge, personnage principal de votre prochain roman, est-ce possible ?

Ça arrivera sûrement. Ça se fera de façon naturelle.

Ce samedi, Adriana Karembeu, ambassadrice de l’association, accompagnée de Philippe Da Costa, président de la Croix-Rouge française, lancera la semaine de quête (jusqu'au 11 juin), Paris, jardin Nelson-Mandela à 10h00. Puis ils se rendront à Lille, place du Théâtre à 15h30.